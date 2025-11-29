Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади, потому что изобилия не будет

Год Огненной Лошади 2026 года считается годом быстрых перемен, смелых решений и мощной энергии. Но в то же время он очень чувствителен к символам и атмосфере, в которой встречают праздник. Восточные традиции говорят: то, что окажется на вашем столе в новогоднюю ночь, повлияет на финансовый успех, отношения и общий ритм жизни на следующий год. Поэтому важно знать, какие блюда и предметы не рекомендуется ставить на стол, и почему они могут «перекрыть» удачу.

Говядину. Лошадь — символ свободы и силы, а говядина считается «мясом собратьев». В восточных традициях такое блюдо называют неуважением к покровителю года. Почему нельзя есть говядину: считается, что это приносит финансовые потери, задержки в работе и конфликты. Вместо этого рекомендовано употреблять индейку, курицу, кролика — легкие белковые блюда, которые Коню «по душе».

Блюда с очень острыми специями. Огненная Лошадь сама по себе символизирует темперамент и страсть. Острое и огонь — это избыток стихии, что может вызвать ссоры в семье и эмоциональное истощение. Замените пряности на травяные соусы, запеченные овощи и нежные маринады.

Алкоголь низкого качества и избыточное количество спиртного. Лошадь не любит хаоса и неуправляемого поведения. Запрещено — дешевое вино, суррогатный алкоголь, избыток спиртного, потому что это символизирует потерю контроля над жизнью в 2026 году. Лучше выбрать качественное шампанское, легкий глинтвейн или безалкогольные напитки.

Пустые тарелки и блюда. Для Лошади важна подвижность и разнообразие. Пустые тарелки на столе — символ недостатка в новом году. Также нельзя накрывать стол однотипными салатами или мясными блюдами.

Рыба с головой, направленной на гостей. По приметам народов Востока, это считается «холодным» символом, перекрывающим финансовые потоки. Потому что голова рыбы «смотрит» на того, кому год принесет трудности. Если готовите рыбу, лучше подавать филе или стейки.