В народных поверьях зеркало считали не просто предметом обихода, а вещью, отражающей и приумножающей энергию дома. Поэтому его расположению уделяли особое внимание, потому что верили: некоторые вещи напротив зеркала могут притягивать ссоры, тревогу и финансовые трудности.

Корзина с грязным бельем. В бытовых поверьях беспорядок и грязь напротив зеркала символизировали накопление проблем. Считалось, что отражение таких вещей «удваивает» невзгоды. С практической точки зрения лучше держать корзину для белья подальше от входа и регулярно убирать ее.

Сломанные или ненужные вещи. Старые коробки, поломанные и давно неиспользуемые предметы в приметах связывали с застоем и финансовыми трудностями. Зеркало напротив такого места закрепляет чувство беспорядка. Если верить традиции, лучше не создавать напротив него склад ненужных вещей.

Пустой кошелек. По поверьям, кошелек символизирует достаток, а пустой — нехватку денег. Поэтому его не советовали оставлять напротив зеркала, особенно в прихожей. Это символическая примета: реальное благополучие зависит от доходов, расходов и финансовых решений, а не от расположения кошелька.

Острые предметы. Ножи, ножницы и другие острые вещи в народных представлениях ассоциировались с конфликтами и резкими словами. Их отражение могло усиливать напряжение в доме. В повседневной жизни такие предметы следует хранить в безопасном месте, а не оставлять на виду.