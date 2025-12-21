- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
Что нельзя выбрасывать на Новый год: 5 вещей по народным приметам
Народные приметы советуют не выбрасывать определенные вещи в новогодние праздники, чтобы не привлечь неудачи. Узнайте, какие предметы хранить и передавать дальше.
Есть вещи, которые не рекомендуется выбрасывать или отдавать во время новогодних праздников, поскольку по народным приметам это может привлечь неудачи и беды.
Об этом рассказывает "Радио Трек”.
1. Праздничные украшения
Выброс елочных и праздничных украшений после праздников может "разрушить" положительную энергию, приносимую ими. Лучше сохранить их до следующего года. Выбрасывать разрешается только поврежденные вещи.
2. Любимая одежда
Любимые вещи сохраняют энергетику и воспоминания. Выбрасывать их в зимний период не рекомендуется - это может "перебить" положительную энергетику.
3. Сувениры по путешествиям
Сувениры несут внутри себя дух мест и впечатлений. Избавление от них может привести к потере внутреннего богатства и связи с приятными воспоминаниями.
4. Цветочные горшки без растений
Вместо того чтобы выбрасывать пустые горшки, лучше посадить новые цветы или использовать их для декора. В противном случае приметы обещают неудачи в жизни.
5. Фотографии
Фотографии сохраняют энергетику людей и мест. Выбросив их можно прервать связь с приятными воспоминаниями или важными людьми.
В то же время, ранее мы рассказывали, что существует практика очистки пространства до Нового года. Есть предметы, уничтожающие твою энергетику. Если их избавиться от этих предметов до 2026-го, то можно открыть финансовый канал и каналы счастья.