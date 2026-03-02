Что необходимо сеять и сажать уже в марте: благоприятные дни по лунному календарю 2026 года

Что можно сеять в марте / © Unsplash

Март — это месяц, когда официально стартует огородный сезон. Рассада активно растет на подоконниках, в саду начинается обрезка деревьев, а в теплицах и на грядках уже можно сеять первые холодостойкие культуры. Именно сейчас важно все правильно распланировать, ведь март — идеальное время для большинства ранних овощей, зелени и корнеплодов. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Какие благоприятные дни по лунному календарю для огородных работ в марте 2026 года

Благоприятные дни: 5-14, 17, 21, 22, 25-27 марта.

Неблагоприятные дни: 3, 15, 16, 18–20 марта.

Корнеплоды

В марте можно сеять только холодостойкие виды, не боящиеся коротких заморозков.

Морковь, свекла, пастернак . Сеять можно в открытую почву при условии, что земля прогрелась и не слишком мокрая. Благоприятные дни: 6-9, 12-14, 21, 22.

Редис и репа. Эти культуры идеально подходят для раннего весеннего высева, быстро сходят и выдерживают прохладу. Благоприятные дни: 5-9, 12-14, 17, 21, 22, 25-27.

Луковые культуры

Лук на зелень, шнит, порей в марте высевают на рассаду или в теплицу, а зеленый лук — прямо в открытый грунт. Благоприятные дни: 5-14, 17, 25-27.

Чеснок. Весенний чеснок лучше сажать в марте, когда почва уже оттаяла. Благоприятные дни: 5-14, 21, 22.

Овощи на рассаду

В это время активно сеют теплолюбивые культуры, но только на рассаду, потому что в почву их сажают позже.

Томаты. Март — основной период для посева помидоров на рассаду. Благоприятные дни: 7-9, 12-14, 21, 22, 25-27.

Перец и баклажаны. Эти культуры имеют длительный период вегетации, поэтому ранний посев — обязателен. Благоприятные дни: 5-9, 12-14, 21, 22, 25-27.

Огурцы. В теплицу с последующей пересадкой. Благоприятные дни: 7-9, 12-14, 17, 21, 22, 25-27.

Брокколи и цветная капуста. Хорошо растут при мартовском посеве. Благоприятные дни: 5, 6, 12-14, 21, 22, 25-27.

Ранняя капуста, савойская, кейл. Можно сеять как на рассаду, так и в теплицу. Благоприятные дни: 5, 6, 12-14, 17, 21, 22, 25-27.

Зелень и травы

В марте можно сеять почти всю холодостойкую зелень.

Салаты, цикорий. Быстро прорастают и устойчивы к холоду. Благоприятные дни: 5-14, 17, 21, 22, 25-27.

Шпинат. Одна из самых лучших культур для ранневесеннего посева. Благоприятные дни: 5-14, 21, 22, 25-27.

Рукола, кресс, листовая горчица. Можно сеять в открытый грунт — выдерживают холод. Благоприятные дни: 5-14, 17, 21, 22, 25-27.

Укроп, петрушка, кинза. Холодостойкие и хорошо прорастают в марте. Благоприятные дни: 5-14, 17, 21, 22, 25-27.

Плодово-ягодные культуры

Большинство плодовых культур в марте еще не сажают, но есть исключения.

