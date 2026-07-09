Что ни в коем случае нельзя делать в пятницу, чтобы не навлечь в свой дом беды

Что нельзя делать в пятницу / © Freepik

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С пятницей в украинской народной традиции связано немало примет и поверий. Наши предки верили, что в этот день следует избегать определенных дел, чтобы не навлечь на семью невзгоды, ссоры или финансовые затруднения. Хотя большинство таких верований не имеют научного подтверждения, они остаются интересной частью народной культуры и передаются из поколения в поколение.

Не стоит начинать большие домашние дела

По народным приметам, в пятницу нежелательно начинать масштабную уборку, ремонт или перестановку мебели. Считалось, что такие дела могут выместить из дома благополучие и семейное согласие.

Особенно осторожно относились к генеральной уборке вечером. Люди верили, что вместе с мусором можно символически вынести из дома счастье и изобилие.

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Не одалживайте деньги

Одной из наиболее распространенных примет является запрет одалживать или отдавать большие суммы денег именно в пятницу. Наши предки были уверены, что вместе с деньгами человек может отдать собственную финансовую удачу.

Так же нежелательно без необходимости брать деньги в долг, ведь это якобы может стать причиной длительных материальных трудностей.

Не ссорьтесь с родными

Пятницу считали днем, когда любые конфликты оставляют более глубокий след. Если в этот день поссориться с близким человеком, обида может затянуться надолго, а примирение будет сложным.

Именно поэтому наши предки советовали избегать резких слов, не поддаваться эмоциям и больше времени уделять спокойному общению с семьей.

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Не выносите вечером мусор

Еще одна популярная примета говорит, что после заката в пятницу не стоит выносить мусор. По поверьям, вместе с ним можно вынести домашний уют, достаток и семейное благополучие.

С практической точки зрения эта традиция могла возникнуть еще и потому, что в темное время суток люди пытались без нужды не выходить из дома.

Не отказывайте в хорошем деле

В народе верили, что пятница является благоприятным днем для милосердия и добрых поступков. Если человек искренне просил о помощи, ему старались не отказывать. Считалось, что добро, сделанное в этот день, обязательно вернется.

В то же время это не означает, что нужно жертвовать собственным благополучием или бездумно соглашаться на любую просьбу.

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Как наши предки проводили пятницу

Во многих украинских семьях этот день был посвящен завершению текущих дел, домашнему уюту и спокойному отдыху. Пытались больше времени проводить с родными, готовили ужин, планировали следующую неделю и избегали спешных решений.

Такие традиции помогали настроиться на выходные и поддерживать гармонию дома.

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