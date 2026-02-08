Что ни в коем случае нельзя делать во время зарядки смартфона, потому что не будет держать заряд

Как правильно заряжать смартфон

Многие считают, что смартфон можно заряжать любым способом, и батарее это не навредит, она будет служить долго. На самом деле, некоторые действия при зарядке гаджета значительно сокращают ресурс аккумулятора и приводят к тому, что телефон перестает держать заряд. Профессиональные эксперты по электронике советуют избегать определенных действий, чтобы ваш смартфон долго держал заряд.

Почему нельзя использовать смартфон во время зарядки

Одно из самых распространенных нарушений — активное использование телефона при подключении к зарядному устройству. Игры, просмотр видео, пролистывание соцсетей повышают температуру батареи, а тепловая нагрузка вредит литий-ионным элементам. Высокая температура при зарядке ускоряет химические процессы старения аккумулятора, в результате смартфон начинает быстро терять заряд и его емкость уменьшается.

Еще одна опасная привычка — зарядка телефона дешевыми или несертифицированными зарядными устройствами и кабелями. Нестабильное напряжение и перегрузка батареи также приводят к перегреву и разрушению внутренних компонентов. Кроме того, длительное оставление телефона на 100% или подключение его при низком заряде до полного восстановления не всегда полезно для аккумулятора. Такие действия постепенно снижают способность батареи удерживать заряд.

Как правильно заряжать смартфон, чтобы он долго держал заряд

Чтобы батарея служила долго, следует заряжать телефон без одновременного использования в умеренно прохладном месте и с оригинальным или сертифицированным адаптером. Оптимально держать заряд от 20% до 80% и не оставлять телефон подключенным на всю ночь, если это не поддерживается специальной функцией управления зарядом в современных моделях. Такие простые правила помогут сохранить емкость аккумулятора и продлить срок службы устройства.