Что ни в коем случае нельзя хранить в морозилке, но почему-то все кладут туда эти продукты

Даже опытные хозяйки иногда допускают ошибки с замораживанием. Зная, какие продукты не стоит класть в морозилку, можно избежать порчи пищи и сохранить ее вкус и пользу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие продукты нельзя хранить в морозилке

Морозильная камера кажется универсальным решением для хранения продуктов. Многие уверены: если что-то заморозить, оно будет дольше сохраняться и не испортится. Но есть немало продуктов, которые после замораживания теряют вкус, текстуру и полезные свойства. И что интересно — эти ошибки часто совершают даже опытные хозяйки.

  1. Свежие овощи с высоким содержанием воды. Огурцы, салат, редис или помидоры после замораживания становятся мягкими и водянистыми. При замерзании вода внутри клеток расширяется и разрушает их структуру. В результате после размораживания овощи теряют форму и становятся непригодными для употребления.

  2. Молочные продукты. Молоко, сметана и йогурты после замораживания расслаиваются. Их структура меняется, появляются комочки, и они становятся непригодными для употребления в обычном виде. Такие продукты лучше хранить в холодильнике или свежими.

  3. Вареные яйца. Белок после замораживания становится резиновым и теряет вкус. Даже если снаружи яйцо выглядит нормально, его текстура будет неприятной. Это одна из самых распространенных кухонных ошибок.

  4. Жареные блюда. Картофель фри, отбивные и другие жареные продукты после размораживания становятся влажными и теряют хрустящую корочку. Морозилка разрушает структуру, и блюдо выглядит невкусным и размокшим.

  5. Соусы и блюда с крахмалом. Соусы на основе крахмала или муки после замораживания расслаиваются. Они теряют однородность, становятся редкими или, наоборот, комковатыми. Это значительно ухудшает качество готового блюда.

  6. Сырой картофель и макароны. Сырой картофель темнеет и меняет вкус после замораживания. Макароны же становятся мягкими и теряют форму, превращаясь в кашу после разогрева.

