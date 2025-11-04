Что ни в коем случае нельзя надержать на подоконнике: не будет счастья и денег в доме

Что нельзя ставить на подоконник / © www.freepik.com/free-photo

Все, что стоит на подоконнике, или пропускает хорошую энергию и достаток, или наоборот, блокирует ее, вызывая ссоры, потерю денег и болезни. Так что стоит знать, какие предметы лучше не держать у окна, если вы хотите мира, удачи и финансовой стабильности.

Что нельзя ставить на подоконник

Старая или недогорелая свеча. Свечи символизируют огонь, очищение и силу духа. Но остатки свечей, обгоревшие или недогоревшие, удерживают энергию прошедших событий и могут застрять в пространстве. Такие свечи не просто не дают дому обновиться, они перекрывают путь новой энергии денег. Если хотите оставить свечу как оберег, храните ее на полке или в ящике, а не на подоконнике.

Посуда с водой или ваза с увядшими цветами. Когда в вазе стоит увядший букет или мутная вода, энергетика дома тоже застывает, принося безразличие, апатию и финансовые трудности. По старым поверьям, вода у окна «смывает» деньги с дома, особенно если она мутная или долго стоит.

Монеты, мелочь или копейки. Кажется, что монеты у окна притягивают богатство, но на самом деле они обладают обратным эффектом. По энергетическим законам, деньги, оставленные на открытом месте, «убегают» из дома, потому что теряют свою силу. Держите мелочь в закрытом ящике, кошельке или специальном копилке, тогда финансовая энергия останется внутри дома.

Больные или засохшие растения. Цветы на подоконнике — это прекрасно, но только тогда, когда они здоровы. Засохшие, пожелтевшие или пораженные вредителями растения притягивают энергетический упадок, ссоры и болезни жителей. Особенно нежелательно держать кактусы и сухие ветки, они будут «колоть» денежную энергию, не давая ей задержаться в доме.

Бытовые мелочи: губки, моющие средства, хлам. Многие кладут на подоконники бытовые мелочи — губки, мыло, тряпки или щетки. Такие вещи имеют энергетику очищения, но не тогда, когда они лежат без дела. Они «вытирают» из дома благополучие, оставляя усталость и беспорядок.

Что можно держать на подоконнике, чтобы привлечь в дом благополучие

Эти вещи будут привлекать в вашу жизнь счастье, успех и деньги: