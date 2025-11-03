Что ни в коем случае нельзя вытирать бумажными полотенцами и салфетками

Бумажные салфетки и полотенца — это удобный и быстрый способ вытереть, высушить или почистить. Они есть почти на каждой кухне, в ванной и даже в автомобиле. Но вы знали, что есть вещи, к которым категорически нельзя прикасаться бумагой? Некоторые поверхности, материалы и устройства реагируют на нее так, что потом приходится тратить деньги на ремонт или замену.

Экран телевизора, ноутбук и смартфон. Бумажные полотенца имеют микрорельеф — под микроскопом их волокна похожи на мелкий наждак. Если протирать ими экран, на поверхности появляются царапины, матовые пятна и микротрещины. Для мониторов и дисплеев лучше использовать специальную микрофибру или салфетки со значком «для экранов».

Зеркала и стеклянные поверхности. На первый взгляд, после протирания бумажными салфетками стекло становится чистым. Но стоит хорошо присмотреться — и видны ворсинки и разводы. Лучше использовать тканевую салфетку из микрофибры или замши, а для блеска раствор уксуса с водой в пропорции 1:1.

Лакокрасочное покрытие автомобиля. После мытья не вытирайте машину бумажными полотенцами. Это может привести к появлению мелких царапин и потере блеска. Для сушки авто подходит замша и специальное полотенце для полировки.

Кожа лица. Казалось бы, бумажные салфетки — это удобно. Но дерматологи предупреждают: из-за грубой текстуры они повреждают верхний слой кожи, провоцируют раздражение и пересушивают ее. Для лица используйте мягкие полотенца или одноразовые косметические салфетки без ароматизаторов.

Фотообъективы и очки. Самая распространенная ошибка — вытирать линзы бумажной салфеткой. Это приводит к царапинам и потере четкости. Лучше пользоваться микрофиброй и специальным раствором для оптики.

Мебель с лакированной поверхностью. Бумажные полотенца могут оставлять микроследы, ворс и даже стирать лак. Чтобы сохранить блеск поверхностей, выбирайте мягкую хлопчатобумажную ткань или фланель, а очистку производите только по направлению текстуры дерева.