Что носить на работу этой осенью: 5 стильных образов для безупречного вида

В конце осеннего сезона 2024 года на пике популярности будут базовые вещи, которые легко комбинируются между собой.

Модные эксперты рекомендуют всем женщинам, работающим в офисе, выбирать для своего гардероба базовые вещи. Они легко комбинируются между собой, будут всегда уместны и модны. С такой одеждой достаточно просто создать стильные капсулы на каждый день. Стилисты также советуют учитывать, что осенняя одежда должна быть не только модной, но и комфортной и функциональной. Итак, рассказываем, какие 5 образов для рабочих будней наиболее актуальны этой осенью.

Оверсайз костюм и лоферы или ботильоны

Что носить на работу осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

Чтобы выглядеть стильно, выберите серый, бежевый или шоколадный костюм в стиле оверсайз. Его можно сочетать с длинным пальто и стильными лоферами или ботильонами. Капсулу можно акцентировать кожаными перчатками и маленькой сумочкой, чтобы образ был элегантным и роскошным одновременно.

Классические брюки и тренч

Что носить на работу осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

В гардеробе каждой дамы этой осенью и зимой должны быть классические брюки с высокой посадкой. Они будут идеально подчеркивать плавность линий вашей фигуры, а также скроют несколько лишних килограммов при необходимости. Брюки идеально сочетаются с любым верхом, а дополнить образ можно тренчем, который никогда не сходит с модного олимпа. Акцентируйте свой деловой аутфит кожаными перчатками и стильной сумочкой-багетом.

Свитер и юбка

Что носить на работу осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

Это самое горячее сочетание осеннего сезона. Такая одежда не только стильная, а также теплая и комфортная. Свитер можно оставить на бедрах, заправить край в юбку или завязать поясом на талии. Здесь следует уделить особое внимание ткани. Свитера лучше выбирать шерстяные, они лучше всего будут сочетаться с юбками из более плотных тканей – денима или кожи.

Вязаные платья

Что носить на работу осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

Вязаное платье – это идеальный выбор для создания делового образа. Они удобны, теплы и элегантны в то же время, идеально подчеркивают фигуру. Их можно носить не только на работу, но и на встречи, прогулки или свидания. В этом осеннем сезоне актуальны модели простого кроя и монохромного цвета, которые легко комбинировать с другими вещами.

Многослойный образ

Что носить на работу осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

Это один из самых главных трендов осени 2024 года. Именитые дизайнеры предлагают создавать образы из нескольких вещей, комбинируя различные текстуры и материалы. Многослойность позволяет создать стильный аутфит, который будет уместен для работы. Особенно выгодными и стильными будут комбинации с кожаными куртками, жакетами, свитшотами, юбками, брюками и классическими рубашками в мужском стиле.

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