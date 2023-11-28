Что носить с пуховиком: модные образы для холодной и снежной погоды

Несмотря на морозы и холод каждая модница хочет выглядеть стильно. Ведь для женщины очень важно быть красивой. А дилемма – что одеть под пуховик или пальто, чтобы быть красивой, возникает каждый год. Рассказываем, какие вещи должны обязательно быть в зимнем гардеробе и с чем их сочетать, чтобы было тепло и стильно одновременно.

Модные зимние шапки

Вязаная шапка с отворотом / Фото: pixabay.com

К своей верхней одежде обязательно выберите классическую модель вязаной шапки с отворотом из натуральной теплой пряжи. Также будет тепло и женственно одновременно, если вы предпочтете шапку-ушанку, которая на пиках трендов зимы 2023-2024 или балаклаве. Такая шапка способна заменить сразу две вещи – шапку и шарф. Поэтому вам не помешают ни ветер, ни морозы. Тем более что такие шапки идеально подходят как под пуховик, так и под классическое пальто или дубленку.

Модная шапка-балаклава / Фото: pixabay.com

Зимние теплые шарфы

Модный шарф-пуховик / Фото: pixabay.com

Ни один зимний образ не обходится без шарфа. Это может быть шарф-пуховик, изготовленный из такого же материала, как и куртка. Или другой шарф контрастного цвета. Если вы любите экспериментировать, можно выбрать яркий аксессуар, который будет привлекать внимание.

Вязаный зимний шарф / Фото: pixabay.com

Этой зимой также очень популярны длинные вязаные шарфы. Такой предмет гардероба может быть монохромным, разноцветным, с логотипами или надписями. Если вы выберете разноцветный шарф, то он придаст вашему однотонному образу ярких оттенков и сбалансирует его.

Модные зимние платья

Зимнее модное платье / Фото: pixabay.com

Зимнее платье – неотъемлемая часть модного образа каждой женщины. На зиму можно приобрести несколько вариантов. Для повседневности подойдет платье длины макси, которое сейчас на пике трендов. Такое платье можно носить как с ботинками, так и с высокими сапогами.

Выгоднее всего будут смотреться платья в рубчик или из ткани гофре, потому что они на пике популярности уже не один сезон подряд. Такое платье можно одевать под пуховик и классическое длинное зимнее пальто.

Джинсы

Модные джинсы / Фото: pixabay.com

Без джинсов не обходится ни один образ каждого сезона. Сейчас в трендах штаны прямого кроя, гармонично сочетающиеся как с пуховиками, так и с пальто и дубленками. Можно также выбирать джинсы-скинные и широкие брюки.

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