Что носить с пуховиком: модные образы для холодной и снежной погоды

Как подобрать теплые и одновременно модные вещи под пуховик или пальто для морозной зимы: советы стилистов.
Несмотря на морозы и холод каждая модница хочет выглядеть стильно. Ведь для женщины очень важно быть красивой. А дилемма – что одеть под пуховик или пальто, чтобы быть красивой, возникает каждый год. Рассказываем, какие вещи должны обязательно быть в зимнем гардеробе и с чем их сочетать, чтобы было тепло и стильно одновременно.
Модные зимние шапки
К своей верхней одежде обязательно выберите классическую модель вязаной шапки с отворотом из натуральной теплой пряжи. Также будет тепло и женственно одновременно, если вы предпочтете шапку-ушанку, которая на пиках трендов зимы 2023-2024 или балаклаве. Такая шапка способна заменить сразу две вещи – шапку и шарф. Поэтому вам не помешают ни ветер, ни морозы. Тем более что такие шапки идеально подходят как под пуховик, так и под классическое пальто или дубленку.
Зимние теплые шарфы
Ни один зимний образ не обходится без шарфа. Это может быть шарф-пуховик, изготовленный из такого же материала, как и куртка. Или другой шарф контрастного цвета. Если вы любите экспериментировать, можно выбрать яркий аксессуар, который будет привлекать внимание.
Этой зимой также очень популярны длинные вязаные шарфы. Такой предмет гардероба может быть монохромным, разноцветным, с логотипами или надписями. Если вы выберете разноцветный шарф, то он придаст вашему однотонному образу ярких оттенков и сбалансирует его.
Модные зимние платья
Зимнее платье – неотъемлемая часть модного образа каждой женщины. На зиму можно приобрести несколько вариантов. Для повседневности подойдет платье длины макси, которое сейчас на пике трендов. Такое платье можно носить как с ботинками, так и с высокими сапогами.
Выгоднее всего будут смотреться платья в рубчик или из ткани гофре, потому что они на пике популярности уже не один сезон подряд. Такое платье можно одевать под пуховик и классическое длинное зимнее пальто.
Джинсы
Без джинсов не обходится ни один образ каждого сезона. Сейчас в трендах штаны прямого кроя, гармонично сочетающиеся как с пуховиками, так и с пальто и дубленками. Можно также выбирать джинсы-скинные и широкие брюки.
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