Что нужно брать с собой в учебный центр: военный поделился важным советом

После подписания контракта или мобилизации человека сразу направляют в учебный центр для подготовки. Следует отметить, что список вещей для фронта и учебного центра отличается.

Документы

Конечно, все знают, что нужно брать с собой документы, удостоверяющие личность. Однако также не лишним будет zip-пакет, в котором вы сможете хранить банковские карты, паспорт, военный билет, идентификационный код и водительское удостоверение. В нем ваши документы не промокнут ни при каких обстоятельствах.

Одежда

Основную одежду в учебном центре выдают, но с собой тоже нужно взять некоторые вещи. В частности, военный и пользователь TikTok под псевдонимом @defachto рекомендует обязательно брать с собой тапочки. Они должны быть максимально удобными и крепкими.

Также не забудьте:

нижнее белье;

футболку с длинным и коротким рукавом (по 1 шт.);

носки (3-4 шт.).

Некоторые военные также советуют брать с собой дождевик, чтобы в случае дождя вы смогли скрыться и переждать. Добавляют в перечень также спортивные штаны и кофту, шапку, теплую кофту или куртку.

Не забудьте "Ремонтатный набор" для одежды. Игла и нить должны быть у каждого, чтобы при необходимости залатать вещи.

Средства личной гигиены

Обычно в учебном центре средства личной гигиены выдают, однако иногда бывает, что их не всем хватает. Так что лучше иметь с собой:

туалетная бумага;

зубную щетку в футляре;

зубную пасту;

шампунь и гель для душа;

антисептик и влажные салфетки;

гель/пена для бритья, одноразовые станки, маленькое зеркальце;

кусачки для ногтей;

антиперспирант или дезодорант;

полотенце (лучше всего брать туристическое или с микрофибры, потому что они быстро сохнут).

Также можете взять с собой собственную тарелку с чашкой, средство для мытья посуды.

Техника

Не нужно брать с собой планшет, ноутбук или несколько телефонов – у вас не будет на них времени. Но некоторую технику все же взять можно:

телефон, кабели, несколько зарядок;

наушники;

повербанк;

тройник и удлинитель;

небольшой кипятильник.

Лекарство

Прежде всего, о чем вам нужно позаботиться, это лекарство от любых ваших болезней на 1-1,5 месяца. Если вы носите контактные линзы, возьмите контейнеры, линзы (если одноразовые) и жидкость. В личную аптечку не забудьте положить:

цитрамон, парацетамол, ибупрофен;

порошки от простуды;

пилюли для горла и спрей к носу;

таблетки от изжоги, тошноты, диареи, отравления;

диприлиф или что-то похожее на растяжения, боли в суставах и т.п.;

бинт и пластыри;

антисептики.

Вы также можете взять с собой некоторую пищу, которая не портится быстро. К примеру, кофе или чай в пакетиках, конфеты или батончики для перекуса.

Другие вещи для дополнительного комфорта

Следующие вещи не обязательны, но они значительно облегчат вам жизнь в учебном центре: