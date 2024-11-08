Что нужно брать с собой в учебный центр: военный поделился важным советом

После подписания контракта или мобилизации человека сразу направляют в учебный центр для подготовки. Следует отметить, что список вещей для фронта и учебного центра отличается.
Документы
Конечно, все знают, что нужно брать с собой документы, удостоверяющие личность. Однако также не лишним будет zip-пакет, в котором вы сможете хранить банковские карты, паспорт, военный билет, идентификационный код и водительское удостоверение. В нем ваши документы не промокнут ни при каких обстоятельствах.
Одежда
Основную одежду в учебном центре выдают, но с собой тоже нужно взять некоторые вещи. В частности, военный и пользователь TikTok под псевдонимом @defachto рекомендует обязательно брать с собой тапочки. Они должны быть максимально удобными и крепкими.
Также не забудьте:
- нижнее белье;
- футболку с длинным и коротким рукавом (по 1 шт.);
- носки (3-4 шт.).
Некоторые военные также советуют брать с собой дождевик, чтобы в случае дождя вы смогли скрыться и переждать. Добавляют в перечень также спортивные штаны и кофту, шапку, теплую кофту или куртку.
Не забудьте "Ремонтатный набор" для одежды. Игла и нить должны быть у каждого, чтобы при необходимости залатать вещи.
Средства личной гигиены
Обычно в учебном центре средства личной гигиены выдают, однако иногда бывает, что их не всем хватает. Так что лучше иметь с собой:
- туалетная бумага;
- зубную щетку в футляре;
- зубную пасту;
- шампунь и гель для душа;
- антисептик и влажные салфетки;
- гель/пена для бритья, одноразовые станки, маленькое зеркальце;
- кусачки для ногтей;
- антиперспирант или дезодорант;
- полотенце (лучше всего брать туристическое или с микрофибры, потому что они быстро сохнут).
Также можете взять с собой собственную тарелку с чашкой, средство для мытья посуды.
Техника
Не нужно брать с собой планшет, ноутбук или несколько телефонов – у вас не будет на них времени. Но некоторую технику все же взять можно:
- телефон, кабели, несколько зарядок;
- наушники;
- повербанк;
- тройник и удлинитель;
- небольшой кипятильник.
Лекарство
Прежде всего, о чем вам нужно позаботиться, это лекарство от любых ваших болезней на 1-1,5 месяца. Если вы носите контактные линзы, возьмите контейнеры, линзы (если одноразовые) и жидкость. В личную аптечку не забудьте положить:
- цитрамон, парацетамол, ибупрофен;
- порошки от простуды;
- пилюли для горла и спрей к носу;
- таблетки от изжоги, тошноты, диареи, отравления;
- диприлиф или что-то похожее на растяжения, боли в суставах и т.п.;
- бинт и пластыри;
- антисептики.
Вы также можете взять с собой некоторую пищу, которая не портится быстро. К примеру, кофе или чай в пакетиках, конфеты или батончики для перекуса.
Другие вещи для дополнительного комфорта
Следующие вещи не обязательны, но они значительно облегчат вам жизнь в учебном центре:
- мультитул;
- налобный фонарик;
- складной нож;
- пластиковые карабины;
- туристическое сиденье;
- пластиковые стяжки;
- скотч;
- мусорные пакеты;
- водка с газовым баллоном, чтобы растопить буржуйку;
- электронные часы (водостойкие);
- зажигалка;
- блокнот, ручка или маркер;
- ложка и вилка;
- подушка (лучше надувная);
- рабочие перчатки;
- батарейки;
- беруши.