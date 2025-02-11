Что нужно бросить в воду во время варки свеклы: специалисты поделились очень странным трюком

При варке свеклы опытные повара применяют, на первый взгляд, необычный трюк.
При варке свеклы опытные повара применяют нестандартный секрет – добавляют в кипящую воду корку черного хлеба.
На первый взгляд это может показаться странным, но такой метод имеет вполне практическое объяснение.
Дело в том, что при термической обработке свекла часто издает специфический запах, распространяющийся по всей кухне, а иногда и по всей квартире, даже если включена вытяжка.
Добавление хлебной корочки позволяет нейтрализовать этот неприятный аромат, делая процесс приготовления более комфортным.
Кроме того, чтобы сохранить яркий цвет свеклы, следует добавить в воду немного кислоты – например, ½ чайной ложки столового уксуса.
Если вы не хотите использовать уксус, его можно заменить 1 чайной ложкой сахара – эффект будет аналогичным.
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