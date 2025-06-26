Что нужно делать с пионами после цветения: это важно / © Unsplash

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Пионы можно встретить практически в каждом садике. Однако, несмотря на такую популярность, довольно часто можно встретить вопрос о том, как за ними ухаживать, чтобы они цвели максимально пышно.

Прежде всего, следует отметить, что существует два вида пионов: древовидные и травянистые. Деревовидные выглядят небольшими многолетними кустарниками с древесными стеблями, а травяные — это многолетние кустарники, которые ежегодно отмирают к поверхности почвы, а весной возрождаются снова.

Конечно, это не единственное отличие. Древовидные пионы более крепкие, они выдерживают большее количество цветов на своих стеблях. Более популярны травянистые, а потому о них дальше и пойдет речь. Оба вида размножаются одинаково. После цветения на стеблях появляются почки. Чем их больше, тем больше цветов будет в следующем сезоне. А чем они здоровее, тем пышнее будут будущие бутоны.

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Чтобы эффективно ухаживать за пионами, очень важно полностью понимать их жизненный цикл. По сути эти растения можно назвать настоящими "фениксами" среди цветов. Травянистые пионы каждую осень отмирают, чтобы весной возродиться и снова порадовать цветением.

Садоводы рекомендуют за один сезон проводить сразу три обрезки пионов:

сразу после цветения;

течение лета (санитарное);

осенью (когда растение пожелтеет).

Однако именно от первой обрезки больше всего зависит, насколько много цветов будет в следующем сезоне на растении.

Оно нужно кустарнику, чтобы он направил все свои силы не на то, чтобы созрели семена, а на закладывание почек, которые позже станут цветами. Особенностью пионов является то, что на каждом стебле после цветения формируется почка, из которой позже вырастет новый стебель с цветами. На формирование почки нужно 30-45 дней. Поэтому сразу после цветения пиона очень важно обрезать.

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