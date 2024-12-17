Что нужно делать с содой, чтобы выпечка всегда получалась пышной и нежной

Чтобы тесто на соде не упало во время выпекания, нужно соблюдать несколько важных правил, которые помогут избежать этой проблемы.
Рассказываем, какие правила нужно соблюдать, чтобы выпечка на соде всегда была высокой, пышной и нежной.
- Во-первых. Соды нужно использовать столько, сколько заявлено в рецепте, чтобы не испортить тесто.
- Во-вторых. Если вы добавляете в тесто жидкие компоненты, в частности содержащие кислоту, сначала смешайте соду с мукой.
- В-третьих. Соду можно добавлять непосредственно в тесто, содержащее ингредиенты с кислотой – лимонный сок, мед, кефир или сметану. Тогда реакция будет происходить медленнее, некоторое количество газа выделится сразу, а часть будет выделяться при выпекании. Такой трюк сделает тесто пышным и воздушным.
- В-четвертых. Тесто надо готовить быстро, потому что реакция начинается сразу, как только кислота и сода встречаются. Если вы, например, используете сметану, то сода, перемешавшись с ней, сразу начнет свою работу. Поэтому не стоит откладывать выпечку, тесто должно попасть в духовку очень быстро.
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