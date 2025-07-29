Чем подкормить виноград в июле / © Unsplash

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Корневая система винограда может достаточно сильно разрастаться и занимать площадь до 6 кв. м, достигая также невероятной глубины. Поэтому эту культуру, говорят садоводы, принято подкармливать не только под лозой, но и вокруг.

Подкормку корней следует проводить трижды за сезон. Сначала удобрения вносят во время набухания бутонов. Для приготовления раствора берут 40 л воды и добавляют туда 20 г калия, 100 г мочевины и 50 г суперфосфата. Вносят, конечно, под корень. На каждое растение нужно около 5 л подкормки.

Во второй раз удобрения вносят уже в период цветения. В это время раствор должен быть совсем другим: на 30 л воды берут 150 г суперфосфата, 100 г селитры и 80 г калия. Под каждое растение нужно влить около 3-4 л удобрения.

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Третью, и последнюю, подкормку вносят в период созревания гроздьев. Берут 60 л воды и разводят в ней 30 г калия и 60 г суперфосфата. Поливают под корень.

Кроме корневой подкормки, виноград также нуждается и во внекорневой. Растение лучше ее усваивает, поэтому она стимулирует рост плодов. Для приготовления раствора в 10 л воды разведите 60 г калия, 5 г бора, 100 г суперфосфата, а затем тщательно опрыскивайте куст после цветения, когда ягоды уже начали созревать.

В последний раз обрабатывают ветки тогда, когда гроздья уже налились. Для этого разводят слабоконцентрированный раствор марганцовки, золы или молочной сыворотки.

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