Что нужно для того, чтобы купить квартиру в Польше: как долго украинцу придется работать

Есть ли у украинцев возможность купить в Польше квартиру? Сколько нужно работать? Какие документы и куда подавать?

О том, сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в Польше, сообщают в inPoland.net.pl.

Сколько в среднем стоит квартира в Польше

Конечно, стоимость квартиры в Польше зависит от многих факторов. В частности, региона, состояния жилья и его размера. Например, в таких крупных городах, как Варшава или Краков, Гданьск или Вроцлав, средняя цена за 1 квадратный метр может достигать от 10 000 злотых. Конечно, в менее населенных городах или регионах цена будет ниже – 5000-7000 злотых.

В среднем однокомнатная квартира в Варшаве может стоить около 350 000 злотых, в Кракове — около 300 000 злотых и т.д.

Какая средняя заработная плата в Польше

На 2024 год средняя заработная плата в Польше составляет около 7000 злотых брутто в месяц. Соответственно, после уплаты всех налогов, расходов, доход нетто (чистый) будет примерно 5000 злотых.

Упростить расчет можно довольно легко. Представим, что 50% собственного чистого дохода человек откладывает конкретно на приобретение квартиры. То есть он ежемесячно экономит 2500 злотых.

Если вам нужно 350 000 злотых на покупку однокомнатной квартиры в Варшаве, тогда:

350 000/2500 = 140 месяцев (11 лет и 8 месяцев).

Возможна ли ипотека в Польше

Ипотека помогает существенно упростить покупку квартиры. В Польше банки предоставляют ипотечные кредиты на срок до 30 лет, что может уменьшить ежемесячные расходы, но увеличивает общую сумму кредита из-за процентов.

Обычно в Польше ипотечные кредиты составляют 70-90% от стоимости квартиры. При этом вам придется собрать только часть суммы в качестве первого взноса.

Нужно ли получать разрешение на покупку квартиры в Польше

Известно, что для приобретения дома или земельного участка все прибывшие в Польшу иностранцы должны получить специальное разрешение. Срок его действия – два года с момента выдачи.

Однако купить квартиру можно без разрешения. Только, если она расположена в приграничной зоне, придется обратиться в соответствующие органы.

Обратите внимание — если иностранец покупает жилье в Польше, это не является основанием получить право на польское гражданство.