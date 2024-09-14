Что нужно добавить к воде во время варки свеклы, чтобы овощ не был водянистым и не потерял цвет

Свекла варится достаточно долго. Часто кулинары, чтобы ускорить этот процесс, разрезают большие корнеплоды пополам и отправляют в кастрюлю.

Однако, в таком случае свекла может потерять свой цвет и стать водянистой. Все это происходит из-за того, что в процессе из плода выделяется сок, который и делает свеклу такой ярко красной. Как помочь?

Оказывается, не нужно отказываться от того, чтобы варить свеклу быстрее. Следует добавить только один продукт к воде и проблема будет решена.

Попытайтесь во время варки свеклы влить в воду всего лишь 1 ст. ложку обыкновенного уксуса.

Если у вас под рукой не нашлось этого ингредиента, не беда. Его можно заменить еще одним кислым продуктом – лимонной кислотой.

Эти два продукта помогут овощу оставаться красным и не терять свой цвет во время варки. Даже если вы порежете свеклу на маленькие кубики, лимонная кислота или уксус сохранят ее яркими. Более того, они не будут водянистыми, а значит, останутся аппетитными на вид и очень вкусными.

Однако обратите внимание, что кислый ингредиент не следует добавлять в том случае, если блюдо со свеклой будут употреблять маленькие дети или пожилые люди с определенными болезнями, при которых запрещена повышенная кислотность.

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