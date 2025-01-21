Что нужно добавить в кастрюлю во время варки пельменей, чтобы они стали в разы вкуснее

Наверное, нет такого человека на свете, который не варил бы хоть раз в жизни пельмени. Потому что они не только вкусные, но и быстро и просто готовятся. С варкой пельменей может справиться даже ребенок. А чтобы блюдо получилось в разы вкуснее, профессиональные повара, как пишет ресурс useti.org.ua, поделились секретным трюком, который поможет превратить обычные полуфабрикаты в настоящий кулинарный шедевр.

Что добавить в воду во время варки пельменей, чтобы они стали еще вкуснее

Здесь все просто, профессиональные повара рекомендуют прибавлять во время варки пельменей дополнительную порцию воды.

Сначала налейте в кастрюлю необходимое количество воды для варки пельменей и поставьте на плиту. Когда вода нагреется, бросайте пельмени. Однако в теплую воду можно бросать только замороженные полуфабрикаты.

Как только закипит вода, хорошо перемешайте пельмени. Когда они всплывут, нужно воспользоваться лайфхаком – создать резкий перепад температуры. Что нужно сделать? Насыпьте в кастрюлю стакан холодной воды. Однако делайте это постепенно, нельзя сразу заливать всю воду.

После того, как вы добавите холодную воду, подождите второго закипания. Через несколько минут пельмени будут готовы. После такого трюка блюдо будет невероятно вкусным, мясо хорошо проварится, а тесто станет очень мягким и нежным.

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