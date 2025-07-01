Что нужно говорить своему ребенку, чтобы он поверил в себя: важные слова для поддержки

Психологи говорят, что правильное общение со своим ребенком помогает сформировать его здоровую самооценку. Когда малыш слышит слова поддержки, он чувствует себя защищенным и уверенным. Это способствует его успехам в обучении, социализации и жизни в целом. Рассказываем, какие простые фразы помогут вашему ребенку чувствовать себя сильным и уверенным в себе.

Подчеркивайте уникальность и сильные стороны его личности. Говорите своему ребенку: «Ты талантливый, умный и уникальный», «Ты можешь сделать что угодно, у тебя все получится». Такие слова помогают развивать позитивное отношение к себе и мотивируют на выполнение новых и более сложных задач. Это поможет вашему ребенку во взрослом возрасте не бояться новых вызовов и уверенно идти к своей цели.

Всегда поддерживайте своего ребенка, особенно в сложных ситуациях. Важно не только хвалить за успехи, но и поддерживать тогда, когда ребенок совершает ошибки. Надо говорить ему: «Ошибки — это важная часть обучения, у тебя все получится», «Я верю, что ты справишься, попробуй еще раз». Это формирует уверенность в своих силах и помогает не бояться трудностей.