Что нужно носить женщинам за 50, чтобы выглядеть эффектно и роскошно: советы стилистов

Для того, чтобы сделать свой образ совершенным, элегантным и дорогим, стоит обязательно иметь эти вещи в своем модном арсенале.

Не важно, сколько женщине лет, важнее, какой она себя чувствует в этом возрасте. Модные эксперты и стилисты рекомендуют женщинам за пятьдесят подчеркивать свою элегантность и естественную красоту простыми, но изысканными вещами. Такая одежда будет маскировать недостатки фигуры, подчеркивая красоту, освежать и омолаживать образ. Рассказываем, что нужно носить после 50, чтобы выглядеть эффектно и потрясающе.

Массивные украшения

Какую одежду нужно носить женщинам за 50 / Фото: Freepik

Если грамотно и со вкусом акцентировать свою одежду массивными минималистическими украшениями, они превратят даже повседневную одежду в потрясающий наряд. Женщинам за 50 следует обратить внимание на массивные статусные украшения из металла, дерева или камней, которые будут придавать аутфиту элегантности и совершенства.

Джинсы

Какую одежду нужно носить женщинам за 50 / Фото: Freepik

Это одна из основных вещей в гардеробе, способная омолодить образ на десяток лет. Идеальным выбором для женщины в пятидесят будут прямые классические джинсы монохромного синего оттенка. Их можно дополнить ремнем коричневого цвета, тогда образ будет действительно совершенным и роскошным одновременно.

Платье

Какую одежду нужно носить женщинам за 50 / Фото: Freepik

Каждая женщина должна иметь в своем гардеробе несколько платьев. Для женщин за 50 идеальными будут платья прямого кроя длины миди в пастельных цветах. Чтобы выразить свой аутфит, можно акцентировать одежду массивными украшениями. Такой образ будет уместен для прогулок, встреч в кафе и романтических свиданий.

Юбка ниже колена

Какую одежду нужно носить женщинам за 50 / Фото: Freepik

Такая юбка решает сразу несколько задач. Она маскирует недостатки фигуры, вытягивая силуэт, закрывает колени, выдающие возраст, делает образ элегантным. Стилисты советуют выбирать юбки миди длины, также макси. Дополнить образ можно клубным пиджаком или рубашкой в классическом стиле.

Качественное нижнее белье

Какую одежду нужно носить женщинам за 50 / Фото: Freepik

Дорогое белье, как высшее образование, его не видно, но оно чувствуется. Каждая женщина, которая хочет быть эффектной и непревзойденной, должна носить качественное дорогое белье. Ведь такая вещь делает любую даму уверенной в себе, что крайне важно для совершенного образа.

Лоферы, кеды или лодочки на невысоком каблуке

Какая обувь для женщин за 50 / Фото: Freepik

Если обувь некрасивая, некачественная или старая – это сразу портит общий образ, каким бы он ни был дорогим или элегантным. Для женщин за 50 идеальным выбором будут лоферы, кеды и лодочки на низком каблуке. Такая обувь прекрасно подойдет к любому стилю, к тому же, она выглядит элегантно и очень удобна.

Сумка-шопер из кожи

Какие сумки для женщин за 50 / Фото: Freepik

Для женщин за пятьдесят маленькие сумочки, которые сейчас на пике популярности, не актуальны. Стилисты рекомендуют иметь в своем модном арсенале сумку-шопер, с которой можно ходить на прогулки или встречи, а затем заскочить в супермаркет за покупками. Такая модель акцентирует любой образ и будет всегда уместна.

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