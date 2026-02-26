- Дата публикации
Что нужно обязательно класть в лунку во время посадки картофеля: урожай увеличится втрое
Как собрать даже с небольшого участка в разы больше картофеля: действенные методы, проверенные временем.
Картофель — одна из главных культур на огороде, и каждый хозяин мечтает собрать с небольшого участка максимально большой урожай. Опытные огородники давно заметили: то, что заложено в лунку во время посадки, определяет будущий результат. Несколько простых натуральных добавок способны не просто улучшить развитие кустов, но и увеличить урожай втрое.
Чем подкормить почву перед посадкой картофеля
Древесная зола. Одной столовой ложкой пепла можно заменить горсть дорогих минеральных удобрений. Зола содержит калий, кальций, фосфор и десятки микроэлементов, делающих почву более плодородной. Она повышает устойчивость картофеля к болезням и улучшает вкус клубней. Норма: 1–2 столовых ложки на лунку.
Измельченная яичная скорлупа. Это источник кальция, который обеспечивает прочную корневую систему и предотвращает формирование мелких клубней. Скорлупа медленно разлагается, питая землю в течение всего сезона. Нужно добавлять по щепотке в каждую лунку.
Луковая шелуха выделяет фитонциды, которые отпугивают проволочников и уменьшают риск грибковых инфекций. В каждую лунку следует добавлять горсть шелухи.
Перегной или хорошо перепревший компост. Это самое безопасное органическое удобрение, которое обеспечивает картофелю легкий старт и природное питание. Используйте только хорошо перепревший перегной, иначе есть риск сжечь молодые корешки. Норма: 1/3 ведра перегноя на квадратный метр или горсть в лунку.
Банановая кожура. В кожуре много калия, магния и микроэлементов, способствующих формированию больших ровных клубней. Способ применения: порезать кожуру на мелкие кусочки и положить на дно лунки.