Что нужно обязательно класть в лунку во время посадки картофеля: урожай увеличится втрое

Картофель — одна из главных культур на огороде, и каждый хозяин мечтает собрать с небольшого участка максимально большой урожай. Опытные огородники давно заметили: то, что заложено в лунку во время посадки, определяет будущий результат. Несколько простых натуральных добавок способны не просто улучшить развитие кустов, но и увеличить урожай втрое.

Древесная зола. Одной столовой ложкой пепла можно заменить горсть дорогих минеральных удобрений. Зола содержит калий, кальций, фосфор и десятки микроэлементов, делающих почву более плодородной. Она повышает устойчивость картофеля к болезням и улучшает вкус клубней. Норма: 1–2 столовых ложки на лунку.

Измельченная яичная скорлупа. Это источник кальция, который обеспечивает прочную корневую систему и предотвращает формирование мелких клубней. Скорлупа медленно разлагается, питая землю в течение всего сезона. Нужно добавлять по щепотке в каждую лунку.

Луковая шелуха выделяет фитонциды, которые отпугивают проволочников и уменьшают риск грибковых инфекций. В каждую лунку следует добавлять горсть шелухи.

Перегной или хорошо перепревший компост. Это самое безопасное органическое удобрение, которое обеспечивает картофелю легкий старт и природное питание. Используйте только хорошо перепревший перегной, иначе есть риск сжечь молодые корешки. Норма: 1/3 ведра перегноя на квадратный метр или горсть в лунку.