- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
Что нужно обязательно посадить у огурцов, чтобы защитить их от жары и вредителей
Чтобы огурцы хорошо росли и давали обильный урожай, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и продумать их соседство на грядке.
Огурцы считаются довольно требовательной культурой, особенно в жаркую погоду. Высокие температуры, сухой воздух и нашествие вредителей часто приводят к тому, что растения начинают желтеть, сбрасывают завязь и дают плохой урожай. Опытные огородники знают уже давно, что правильное соседство на грядке может значительно улучшить состояние огурцов. Некоторые растения способны создавать естественную защиту от жары, отпугивать вредителей и даже улучшать рост культуры.
Что лучше сажать у огурцов
Кукуруза. Одним из лучших растений-соседей для огурцов считается кукуруза. Высокие стебли этой культуры создают легкую тень, помогающую огурцам легче переносить жаркие дни. Кроме того, кукуруза работает как естественная защита от ветра. Благодаря этому почва на грядке дольше сохраняет влагу, что особенно важно для огурцов, очень чувствительных к пересыханию земли.
Укроп помогает бороться с вредителями. Еще одним полезным растением рядом с огурцами является укроп. Его аромат привлекает полезных насекомых — божьих коровок и хищных жуков, уничтожающих тлю и других мелких вредителей. Кроме того, укроп обладает легким фитонцидным эффектом. Он помогает снизить риск распространения некоторых грибковых болезней на грядке.
Чернобривцы. Многие огородники советуют сажать по краям грядки чернобривцы. Эти яркие цветы выделяют вещества, которые отпугивают многих вредителей, в частности, нематод и некоторых видов почвенных насекомых. Кроме практической пользы, бархатцы еще и украшают огород, делая грядки более чистоплотными.