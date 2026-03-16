Что нужно обязательно посадить у огурцов, чтобы защитить их от жары и вредителей

Огурцы считаются довольно требовательной культурой, особенно в жаркую погоду. Высокие температуры, сухой воздух и нашествие вредителей часто приводят к тому, что растения начинают желтеть, сбрасывают завязь и дают плохой урожай. Опытные огородники знают уже давно, что правильное соседство на грядке может значительно улучшить состояние огурцов. Некоторые растения способны создавать естественную защиту от жары, отпугивать вредителей и даже улучшать рост культуры.

Кукуруза. Одним из лучших растений-соседей для огурцов считается кукуруза. Высокие стебли этой культуры создают легкую тень, помогающую огурцам легче переносить жаркие дни. Кроме того, кукуруза работает как естественная защита от ветра. Благодаря этому почва на грядке дольше сохраняет влагу, что особенно важно для огурцов, очень чувствительных к пересыханию земли.

Укроп помогает бороться с вредителями. Еще одним полезным растением рядом с огурцами является укроп. Его аромат привлекает полезных насекомых — божьих коровок и хищных жуков, уничтожающих тлю и других мелких вредителей. Кроме того, укроп обладает легким фитонцидным эффектом. Он помогает снизить риск распространения некоторых грибковых болезней на грядке.