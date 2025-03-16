Что нужно обязательно посадить возле огурцов, чтобы защитить их от жары и вредителей

Эти растения станут щитом для огурцов от горящих солнечных лучей и вредителей, а будут также удерживать влагу, защищая землю на грядке от пересыхания.

Профессиональные агрономы назвали огородные культуры, которые нужно сажать у грядки с огурцами, пишет agronews.ua. Таким образом, можно защитить огурцы от жары, ветра и вредителей. Также овощи не будут увядать и не будут печься на солнце, будут расти ровными и не будут деформироваться из-за жаркой погоды.

Какие растения нужно сажать возле грядки с огурцами, чтобы защитить овощи от засухи и ветра

Кукуруза. Благодаря высоким и густым стеблям эта культура будет идеальна для защиты грядки с огурцами от жары. Кукуруза будет создавать прекрасное затенение, огурцы не будут перегреваться на солнце, а также будет предотвращать пересыхание почвы. К тому же, это прекрасные соседи, которые не будут конкурировать за питательные вещества, также кукуруза будет защищать огурцы от ветра.

Благодаря высоким и густым стеблям эта культура будет идеальна для защиты грядки с огурцами от жары. Кукуруза будет создавать прекрасное затенение, огурцы не будут перегреваться на солнце, а также будет предотвращать пересыхание почвы. К тому же, это прекрасные соседи, которые не будут конкурировать за питательные вещества, также кукуруза будет защищать огурцы от ветра. Подсолнечник также затеняет грядки с огурцами и сохраняет влажность почвы в засушливую погоду. Его высокие стебли будут создавать уют и тень для огурцов, а корневая система будет предотвращать быстрое высыхание земли. Также стебли культуры можно использовать как естественную опору для огурцов, что позволит им расти вверх. Это обеспечит отличную циркуляцию воздуха на грядке, за счет чего огурцы будут расти ровными и гладкими.

также затеняет грядки с огурцами и сохраняет влажность почвы в засушливую погоду. Его высокие стебли будут создавать уют и тень для огурцов, а корневая система будет предотвращать быстрое высыхание земли. Также стебли культуры можно использовать как естественную опору для огурцов, что позволит им расти вверх. Это обеспечит отличную циркуляцию воздуха на грядке, за счет чего огурцы будут расти ровными и гладкими. Фасоль и горох – это прекрасные соседи для огурцов, они насыщают почву азотом, что очень важно для быстрорастущих культур. Их можно сажать по периметру грядки и в междурядье. Осенью не стоит убирать стебли бобовых, они станут прекрасной подкормкой для следующего сезона.

– это прекрасные соседи для огурцов, они насыщают почву азотом, что очень важно для быстрорастущих культур. Их можно сажать по периметру грядки и в междурядье. Осенью не стоит убирать стебли бобовых, они станут прекрасной подкормкой для следующего сезона. Салат и шпинат будут создавать мульчу в междурядье огурцов, поэтому не будет расти сорняк и будет удерживаться влага внутри почвы. Это поможет защитить грядку от испарения воды и перегрева земли.

будут создавать мульчу в междурядье огурцов, поэтому не будет расти сорняк и будет удерживаться влага внутри почвы. Это поможет защитить грядку от испарения воды и перегрева земли. Базилик, укроп и мята имеют эфирные масла, которые будут отпугивать вредителей от грядки с огурцами. С помощью этих пряных трав можно избавиться от тли, белокрылки и паутинного клеща. К тому же, растения будут создавать тень у огурцов, предотвращая потерю влаги и перегрев земли. А мята будет способствовать повышению влажности воздуха, поэтому будет защищать огурцы от жары.

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