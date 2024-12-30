Что нужно обязательно сделать до Нового года: список из 30 важных дел

2024 год был тяжелым, и он уже близится к завершению, поэтому самое время задуматься, как встретить его с позитивом и хорошим настроением.
Вот несколько важных дел, которые следует успеть сделать к Новому году, чтобы принести пользу и радость как себе, так и близким:
- Завершить все проекты и подготовить отчеты.
- Подготовить список целей на следующий год.
- Купить подарки для близких.
- Выбрать и приобрести новогоднюю елку или украшения.
- Провести ревизию гардероба и избавиться от ненужных вещей.
- Убрать дома, сделать генеральную уборку.
- Подготовить бюджет на следующий год.
- Завершить все денежные дела (оплата долгов, налогов).
- Проверьте и обновите все необходимые документы.
- Подготовка новогоднего меню.
- Организовать праздничное празднование (планирование вечеринки, приглашение гостей).
- Подготовка новогодних поздравлений для друзей и коллег.
- Завершить все важные дела, чтобы начать новый год со спокойствием.
- Просмотреть и обновлять подписки на сервисы (книги, музыка, фильмы).
- Привести в порядок домашние растения.
- Проверить автомобиль и подготовить его к зиме.
- Изготовить или купить новогодние открытки.
- Организовать бытовую технику и проверить ее исправность.
- Сделать запасы в праздничные дни (продукты, напитки).
- Позаботиться о подарках на момент.
- Найти время для отдыха и расслабления.
- Организовать фото- или видеосессию для праздничных воспоминаний.
- Провести время с семьей и друзьями, чтобы укрепить связи.
- Подготовьте место для праздничного стола.
- Произвести ревизию косметических средств и расходных материалов.
- Взглянуть на старые достижения и подвести итоги года.
- Завершите личные проекты, которые вы откладывали.
- Проверить здоровье и сделать необходимые медицинские обследования.
- Составьте план для новых привычек, которые вы хотите развивать в следующем году.
- Подготовиться морально к изменениям и началу нового этапа жизни.
Если у вас нет праздничного настроения, но вы хотите его создать на новогоднюю ночь, запомните этот список дел, которые могут помочь. Эксперты говорят, что некоторые вещи могут поднять настроение в конце декабря.
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