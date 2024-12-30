Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что нужно обязательно сделать до Нового года: список из 30 важных дел

Что нужно обязательно сделать до Нового года: список из 30 важных дел

Что нужно сделать до Нового года / Фото: Unsplash

2024 год был тяжелым, и он уже близится к завершению, поэтому самое время задуматься, как встретить его с позитивом и хорошим настроением.

Вот несколько важных дел, которые следует успеть сделать к Новому году, чтобы принести пользу и радость как себе, так и близким:

  1. Завершить все проекты и подготовить отчеты.
  2. Подготовить список целей на следующий год.
  3. Купить подарки для близких.
  4. Выбрать и приобрести новогоднюю елку или украшения.
  5. Провести ревизию гардероба и избавиться от ненужных вещей.
  6. Убрать дома, сделать генеральную уборку.
  7. Подготовить бюджет на следующий год.
  8. Завершить все денежные дела (оплата долгов, налогов).
  9. Проверьте и обновите все необходимые документы.
  10. Подготовка новогоднего меню.
  11. Организовать праздничное празднование (планирование вечеринки, приглашение гостей).
  12. Подготовка новогодних поздравлений для друзей и коллег.
  13. Завершить все важные дела, чтобы начать новый год со спокойствием.
  14. Просмотреть и обновлять подписки на сервисы (книги, музыка, фильмы).
  15. Привести в порядок домашние растения.
  16. Проверить автомобиль и подготовить его к зиме.
  17. Изготовить или купить новогодние открытки.
  18. Организовать бытовую технику и проверить ее исправность.
  19. Сделать запасы в праздничные дни (продукты, напитки).
  20. Позаботиться о подарках на момент.
  21. Найти время для отдыха и расслабления.
  22. Организовать фото- или видеосессию для праздничных воспоминаний.
  23. Провести время с семьей и друзьями, чтобы укрепить связи.
  24. Подготовьте место для праздничного стола.
  25. Произвести ревизию косметических средств и расходных материалов.
  26. Взглянуть на старые достижения и подвести итоги года.
  27. Завершите личные проекты, которые вы откладывали.
  28. Проверить здоровье и сделать необходимые медицинские обследования.
  29. Составьте план для новых привычек, которые вы хотите развивать в следующем году.
  30. Подготовиться морально к изменениям и началу нового этапа жизни.

Если у вас нет праздничного настроения, но вы хотите его создать на новогоднюю ночь, запомните этот список дел, которые могут помочь. Эксперты говорят, что некоторые вещи могут поднять настроение в конце декабря.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация