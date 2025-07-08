Что нужно обязательно сделать с малиной после сбора урожая: нельзя игнорировать этого

Что делать с малиной после плодоношения / © Unsplash

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После того, как малина отдала свой урожай, следует выполнить несколько важных действий, чтобы обеспечить хорошее плодоношение в следующем сезоне.

Удалите стебли, которые уже плодоносили

Двухлетние побеги, на которых росли ягоды, выполнили свою функцию и больше не принесут пользы. Они только загущают кусты, мешают молодым побегам и создают благоприятную среду для развития болезней и вредителей.

Смело срезайте их максимально низко до земли, пни оставлять не надо. Используйте только острый секатор или ножницы. Все обрезанные ветки следует вынести с участка и сжечь, особенно если на них были признаки заболеваний.

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Проредите молодую поросль

За лето на кустах появились однолетние побеги, именно они будут плодоносить в следующем году. Но чрезмерное количество таких побегов вредит качеству урожая.

Оставляйте только самые крепкие и хорошо расположенные стебли, примерно 6-8 на каждый погонный метр для обычных сортов, и до 12-15 для ремонтантной малины, если планируете получить два урожая.

Между оставленными ростками должно быть расстояние 15–20 сантиметров. Все слабые, тонкие, поломанные или избыточные стебли необходимо удалить, чтобы обеспечить лучшее освещение, вентиляцию и доступ питательных веществ к более сильным побегам.

Проведите летнюю подкормку

После сбора ягод кусты нуждаются в восстановлении, ведь им еще нужно заложить почки на будущий урожай и окрепнуть перед зимой.

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Для этого внесите фосфорно-калийные удобрения. После обрезки под каждый куст можно добавить стакан древесной золы или использовать 20–30 г сульфата калия и 40–50 г суперфосфата на квадратный метр. Удобрения следует слегка смешать с почвой с помощью разрыхления.

Обеспечьте достаточный полив

Даже если урожай уже убран, малина продолжает вегетацию. В жаркую погоду она нуждается в увлажнении. Поливайте кусты раз в 7 дней, хорошо пропитывая землю на глубину 30-40 см, именно на таком уровне расположены ее корни.

Проведите профилактику заболеваний

После обрезки и уборки побегов не забудьте об обработке кустов от болезней. Для профилактики грибковых инфекций используйте 1% раствор бордоской жидкости или любой другой препарат, содержащий медь. Опрыскать нужно как сами кусты, так и землю вокруг.