Что нужно обязательно сделать в октябре на даче, если сентябрь оказался сухим

Сентябрь порадовал нас настоящей летней жарой, было жарко и сухо, количество осадков было минимальным. Земля высохала. Поэтому специалисты советуют провести на дачном участке влагозарядный полив деревьев. Рассказываем зачем его делать.

Зачем поливать деревья осенью

Когда деревья активно растут и плодоносят, они тратят много воды. А зачем поливать сад после окончания плодоношения?

Деревья осенью поливают, чтобы насытить их влагой, которая испаряется с поверхности листьев и веток. Зимой, несмотря на морозы, процесс испарения влаги хотя и медленнее, но продолжается.

Если деревья не получили достаточным количеством жидкости перед зимовкой, в холодное время года под влиянием низких температур они начнут высушиваться. Поэтому растения нужно хорошо полить, пока не наступили морозы. Увлажненная почва лучше проводит тепло и таким образом защищает корни деревьев от обморожения.

Если осенних осадков было много, без влагозарядного полива можно обойтись. Но после нынешней сентябрьской засухи влагозарядный полив просто не обходим.

Как определить, нужно ли поливать плодовые деревья

Для этого нужно вырыть в саду между деревьями яму глубиной 30-50 см и взять оттуда горсть земли. Если можно сформировать плотный ком, поливать сад не нужно. Если земля рассыпается в руках — растения требуют полива.

Как поливать деревья

Взрослые деревья нужно поливать так, чтоб вода проникала в землю на глубину 1-1,5 м.

На молодое деревце, посаженное в этом году или в прошлом обычно идет около 4 ведра воды.

Деревьям в возрасте 10-15 лет нужно от 50 до 70 л воды, а совсем взрослым – до 100 л воды.

При осеннем поливе следует учитывать особенности почвы на участке. Участки с плохим дренажом и высоким залеганием грунтовых вод нужно поливать очень осторожно. Слишком большое количество воды может вытеснить из почвы воздух, что может привести к отмиранию корней у растений.

Когда поливать плодовые деревья

Влагозарядный полив проводят после массового опадания листьев, когда температура воздуха снижается настолько, что корни деревьев перестают потреблять влагу в большом количестве.

Если провести полив рано, это может спровоцировать рост побегов, особенно у молодых деревьев. В таком случае растения плохо перезимуют.

Обычно деревья поливают в октябре-ноябре. При определении сроков полива, лучше всего ориентироваться на опавшие листья и температуру воздуха.

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