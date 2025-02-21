Что нужно обязательно срезать у шампиньонов перед приготовлением: это необходимо знать

Шампиньоны – очень популярные грибы, потому что они недорогие и вкусные, к тому же, их можно приобрести в любом супермаркете. Хозяйки готовят из них разнообразные вкусные блюда – супы, пирожки, зажарки и жульен. И многих волнует вопрос: как правильно чистить грибы, нужно ли удалять кожуру? На этот вопрос профессиональные повара дают исчерпывающий ответ.

Стоит ли чистить шампиньоны перед приготовлением: что нужно обязательно срезать

Кулинары говорят, что шампиньоны, особенно молодые, чистить не надо. Обычно это делают, потому что боятся, что на грибах может остаться какое-то загрязнение, которое потом попадет в блюдо и испортит его вкус. Но если хорошо вымыть грибы, то бояться этого не стоит. К тому же, профессионалы призывают не удалять коричневые пластины и "юбочки", ведь именно они придают шампиньонам характерный насыщенный вкус и аромат.

Перед приготовлением шампиньона нужно помыть проточной водой. Но следует учитывать, что они быстро впитывают влагу, поэтому после мытья их нужно обязательно просушить бумажным полотенцем или отправлять готовиться. Тогда грибы будут хрустящими и не будут развариваться.

А вот что нужно удалять, так это кончик ножки, потому что там может оставаться почва и мицелий – корень гриба. Если он уже удален, то обязательно нужно обновлять срез.

Следует также учитывать, если размер шляпки достигает 5 сантиметров, тогда такой гриб лучше почистить, потому что он будет жестким, так как кожица становится слишком толстой. А маленькие шампиньоны лучше не чистить, а нарезать сразу после мытья для последующего приготовления.

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