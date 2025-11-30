Что нужно обязательно выбросить перед Новым годом 2026, чтобы привлечь в дом удачу и деньги

Перед новогодними праздниками важно не только украсить свой дом и приготовить праздничный стол, но и избавиться от того, что нам больше не служит. По народным приметам и правилам энергетической гигиены, Огненная Лошадь в 2026 году приносит удачу только тем, кто оставил в прошлом все лишнее. Поэтому, чтобы новый год действительно начался с чистого листа, стоит осмотреть свой дом и убрать то, что больше не нужно.

Сломанные и треснувшие вещи. Любые предметы с дефектами — зеркала, посуда, техника, сувениры, символизируют энергетические «трещины» в жизни. Они накапливают негатив и блокируют положительные перемены. Особенно опасна треснувшая посуда — она ассоциируется с потерями и семейными ссорами.

Одежда и обувь, которую давно не носите. Огненная Лошадь не любит застоя. Старая одежда, годами лежащая в шкафу, блокирует приход нового — не только вещей, но и возможностей. Если вещь не доставляет радости или имеет повреждение, пора с ней попрощаться. Можно отдать на благотворительность.

Просроченная косметика и лекарства. Такие вещи символизируют устаревшие эмоции и нерешенные дела. В год Коня, не терпящего хаоса, просроченные средства могут занижать жизненную энергию и влиять на здоровье. Чем чище ваши полочки, тем чище энергетика дома.

Бумажный мусор: чеки, пустые коробки, старые журналы. Бумага накапливает чужую информацию и тянет прошлое в вашу жизнь. Все, что уже не нужно, необходимо смело выбрасывать. Особенно важно избавиться от старых чеков — это символ финансовых расходов, они блокируют приход новых денег.

Сломанные или ненужные кухонные принадлежности. Старые разделочные доски, разбитые миски, ржавые ножи — это символ недостатка и застоя в доме. Кухня — очаг благосостояния, и в ней не должно быть «энергетического хлама».

Негативные воспоминания: подарки от неприятных людей. Вещи, вызывающие тоску или неприятные ассоциации, несут в себе нежелательную энергию. Перед Новым годом важно избавиться от всего, что привязывает к людям или событиям, не приносящим пользы.

Старые полотенца и постельные принадлежности, которыми давно не пользовались. Постель символизирует отдых и восстановление. Изношенные ткани — это истощающие старые энергии. Огненная Лошадь поддерживает обновление — новый текстиль привлекает новую силу в ваш дом.