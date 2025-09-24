Как правильно готовить зажарку / © Фото из открытых источников

Реклама

Каждая хозяйка или хозяин на кухне хотя бы раз задумывались: с чего начинать приготовление зажарки для супа — с лука или моркови. На первый взгляд это мелочь, но от этого зависит вкус и аромат блюда. Профессиональные повара объяснили, в какой последовательности следует обжаривать овощи, чтобы получить идеальный результат.

Что нужно обжаривать сначала — морковь или лук: самое главное правило зажарки

Эксперты отмечают, что сначала следует обжаривать лук. Он имеет нежную структуру и выделяет природный сок, который становится основой дальнейшей термической обработки других овощей. Лук при обжаривании быстро приобретает золотистый оттенок и создает базовый аромат для блюда.

Когда лук становится мягким и начинает карамелизоваться, можно добавлять морковь. Морковь более твердая и готовится дольше, но в сочетании с уже разогретым основанием из лука он сохраняет цвет и легкую сладость.

Реклама

Почему очень важно соблюдать последовательность обжаривания моркови и лука

Если обжарить морковь первой, она станет отдавать влагу и станет водянистой, потеряв свой яркий вкус.

Лук, приготовленный ранее, образует защитный слой, благодаря которому морковь сохраняет свой аромат и витамины.

Такая последовательность делает зажарку более насыщенной, а блюдо гармоничной на вкус.

Для идеальной поджарки используйте небольшое количество масла и средний огонь. Сначала обжарьте лук до лёгкого золотистого цвета, затем добавьте морковь и готовьте вместе еще 5-7 минут. При желании можно добавить болгарский перец или сельдерей для дополнительного аромата.