Что нужно перцам перед цветением и завязывание плодов

Подкормка перца

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Для получения обильного урожая сладкого перца недостаточно просто вовремя его поливать. Эта культура крайне чувствительна к почве, а ее пищевые потребности кардинально изменяются на каждом этапе развития. Чтобы не навредить растениям и обеспечить формирование крупных сочных плодов, необходимо четко понимать, какие элементы нужны кустам в период цветения и плодоношения.

Когда и что нужно перцу, как его подкармливать

Грамотный календарь по уходу за перцем базируется на трех главных этапах:

Сразу после того как рассада приживется на грядке, упор делают на азот. Он стимулирует наращивание мощных стеблей и пышных листьев. Именно зеленая масса со временем будет отвечать за фотосинтез, который обеспечит энергией будущие плоды.

В преддверии цветения акцент смещают на калий и фосфор. Эти минералы стимулируют закладывание соцветий. Если их не хватит, растение начнет сбрасывать бутоны, а оставшиеся не смогут сформировать полноценную завязь. Доля азота в это время минимизируется.

Когда цветки опадают и появляются первые зеленые перчики, кустам снова становятся нужные фосфорно-калийные комплексы. Такую подкормку дублируют и на этапе активного налива плодов. Азот полностью исключают, поскольку он только ухудшит вкус и качество овощей.

Когда не нужно подкармливать перец

В огородничестве существует базовое правило, при распускании цветков корневые подкормки приостанавливают. Базовые удобрения вносят либо до начала этого процесса, либо уже после его завершения, когда начинает формироваться завязь. Во время самого цветения вмешательство допускается только в одном случае, если растение демонстрирует явные признаки острого дефицита конкретных микроэлементов.

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Единственным исключением является легкое опрыскивание по листу, но оно требует строгого соблюдения дозировки.

Чем и как прикормить перец перед цветением и после него

Подкормка после высадки в грунт

Начинать подкормку можно только через 10-14 дней после пересадки рассады в открытый грунт. Распространенное заблуждение — пытаться «взбодрить» кусты удобрениями в первые дни. На самом деле, временная остановка роста является естественным процессом адаптации корней, и лишние соли в почве только повредят растению.

Для первой подкормки идеально подходит азофоска (где пропорции азота, фосфора и калия равны, например, 16:16:16). Вносить ее можно в сухом виде — рассыпать 20-30 граммов гранул на квадратный метр грядки, но исключительно по хорошо увлажненной земле. Удобрение закладывают в грунт во время разрыхления, после чего повторно слегка поливают. В виде раствора, растворить те же 20-30 граммов в десяти литрах воды и полить прикорневую зону по влажной земле — этот метод считается более эффективным.

Альтернативный вариант заключается в самостоятельном смешивании карбамида (мочевины) — 20 граммов, и сульфата калия — 15 граммов на десять литров воды. Каждый куст должен получить около одного литра такого раствора.

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Мочевину можно заменить кальций-аммиачной селитрой (20 граммов на 10 литров), дополнительно обогащающей землю кальцием. Вместо сульфата калия профессиональные огородники часто выбирают монофосфат калия — высокоэффективное фосфорно-калийное удобрение, которое берут от десяти до двадцати граммов на ведро воды.

Подкормка при формировании бутонов

Когда кусты начинают активно готовиться к цветению, им нужен комплекс из калия, фосфора, бора и кальция. Традиционно под корень вносят сульфат калия и суперфосфат (по 15 г каждого на 10 литров воды). Поскольку суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его сначала тщательно вымешивают в небольшом количестве горячей воды до полного исчезновения комков, а затем добавляют в общую емкость. Равноценной заменой этой паре уже упомянутый монофосфат калия в той же пропорции (10-80 граммов на ведро).

Питание при появлении завязи

Как только лепестки начинают опадать и появляются первые миниатюрные плоды, наступает время для третьей подкормки. Состав полностью дублирует предварительный этап, но становится критически важным обязательное добавление кальциевых компонентов. Когда плоды начинают активно набирать массу, этот цикл фосфора, калия и кальция повторяют снова.

Подкормка, защищающая от вершинной гнили перца

Важно знать, что недостаток кальция является главной причиной появления вершинной гнили на перцах и томатах. Эта болезнь проявляется в виде темного пятна на самом кончике плода (напротив плодоножки). Пятно быстро увеличивается, подсыхает или размягчается, становясь легким путь для грибковых инфекций. Первые поражения можно заметить практически сразу после формирования завязи.

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Самым известным средством профилактики является кальциевая селитра (не путайте ее с кальций-аммиачной). Идеально закладывать ее в почву еще при высадке рассады. Если этого не сделали, раствор (10-15 г на 10 литров воды) вносят под корень перед цветением и при появлении первых плодов. В дальнейшем процедуру повторяют каждые две недели. Главный минус кальциевой селитры — наличие азота, избыток которого, как ни парадоксально, тоже может спровоцировать вершинную гниль.

Современной и более безопасной альтернативой является хелат кальция. В нем нет азота, а сам микроэлемент находится в максимально доступной для растений форме. Его применяют в те же сроки (до цветения, после него и каждые 10-14 дней). Для полива под корень 10 г порошка или миллилитров жидкого концентрата разводят в 10 литрах воды.

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