Что нужно положить в лунку при посадке помидоров, чтобы они не болели и дали здоровый урожай

Любимые всеми помидоры - требовательная культура, это касается всего ухода — почвы, полива, удобрений, пасынкования.

Если подготовить почву перед посевом семян, посадкой рассады в открытую почву или теплицу, результаты порадуют.

Рассказываем, как сделать почву благоприятной для помидоров и что положить в лунку при посадке томатов.

Еще осенью нужно позаботиться о грядках помидоров, внести удобрения и перекопать.

Какими удобрениями подкормить почву для томатов осенью

Прежде всего, если кислотность земли повышена, нужно произвести известкование. Внесите фосфорные и калийные удобрения, разбросайте их на поверхности почвы и перекопайте.

Подкормите перепревшим птичьим пометом, в его составе есть органические удобрения, азот и прочее. Разбросайте его на грядке, где будете сажать помидоры.

Внесите компост и древесный пепел, благодаря чему почва под помидоры обогатиться полезными микроэлементами.

Как удобрить грядку для помидоров весной

Если осенью удобрить почву не удалось, это можно сделать и весной. Для этого за три недели до посадки внести на грядку 300 г костной муки на 1 кв.м, или за неделю до посадки рассады почву пролить настоем птичьего помета.

Опытные огородники рекомендуют, когда придет время высаживать растения в открытую почву, не пользоваться минеральными удобрениями. Они потребуются при цветении и завязывании плодов. Если и использовать что-то из минеральных удобрений, так это гранулированный суперфосфат. Фосфор требуется в течение всего периода вегетации. И что, очень важно, им "перекормить" растение невозможно. – растение само берет его столько, сколько ему нужно. Поэтому это безопасно и полезно. А избыток других минеральных удобрений принесет скорее вред, чем польза.

За сутки до посадки рассады грунт на грядке нелишним будет полить ее слабым раствором марганцовки.

Что нужно положить в лунку при посадке помидоров

Древесный пепел, являющийся источником минеральных веществ. В первую очередь , в состав пепла входит большое количество калия. В каждую посадочную яму положите по 100 граммов пепла. Присыпьте верх щепоткой компоста или чернозема.

в состав пепла входит большое количество калия. В каждую посадочную яму положите по 100 граммов пепла. Присыпьте верх щепоткой компоста или чернозема. Шелуха лука является удобрением и защитником от вредителей и болезней, поэтому внесите ее в посадочную ямку. Рассада станет крепкой, здоровой, устойчивой к болезням и вредителям, будет быстро расти и выдерживать низкие температуры. В состав шелухи входят эфирные вещества, которые защищают от колорадского жука.

Скорлупу куриного яйца. Это ускорит рост и обогатит растение полезными веществами.

Через 10 дней после посадки рассады, полейте почву раствором куриного помета в пропорции 1:15. Верх посыпать древесной золой.

Для предотвращения заражения грибковыми болезнями в течение всего вегетационного периода подкармливайте помидоры 2-3 раза настоем лука.

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