Что нужно положить в Пасхальную корзину: священник ответил

Пасхальная корзина. / © УНИАН

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Священник Алексей Филюк рассказал, что рекомендуют положить в Пасхальную корзину согласно христианской традиции.

Об этом он рассказал на своей странице в Tik-Tok.

Священник подчеркнул, что в течение 40 дней поста христиане по примеру Иисуса воздерживались от потребления пищи скоромного характера.

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"На Пасху благословляется людям есть те продукты, которые они не употребляли в пост. В корзину кладем куличи, яйца, мясные продукты, сыр, масло", - говорит Алексей Филюк.

По его словам, "в Слове Божьем нет об освящении, но это традиция церкви".

Напомним, священник Православной церкви Украины Петр Мартынюк объяснил , считается ли грехом освящать только верхушки куличей.