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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Что нужно положить в Пасхальную корзину: священник ответил

Освящение куличей на Пасху – это традиция.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пасхальная корзина.

Пасхальная корзина. / © УНИАН

Священник Алексей Филюк рассказал, что рекомендуют положить в Пасхальную корзину согласно христианской традиции.

Об этом он рассказал на своей странице в Tik-Tok.

Священник подчеркнул, что в течение 40 дней поста христиане по примеру Иисуса воздерживались от потребления пищи скоромного характера.

"На Пасху благословляется людям есть те продукты, которые они не употребляли в пост. В корзину кладем куличи, яйца, мясные продукты, сыр, масло", - говорит Алексей Филюк.

По его словам, "в Слове Божьем нет об освящении, но это традиция церкви".

Напомним, священник Православной церкви Украины Петр Мартынюк объяснил , считается ли грехом освящать только верхушки куличей.

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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