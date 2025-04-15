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Что нужно положить в Пасхальную корзину: священник ответил
Освящение куличей на Пасху – это традиция.
Священник Алексей Филюк рассказал, что рекомендуют положить в Пасхальную корзину согласно христианской традиции.
Об этом он рассказал на своей странице в Tik-Tok.
Священник подчеркнул, что в течение 40 дней поста христиане по примеру Иисуса воздерживались от потребления пищи скоромного характера.
"На Пасху благословляется людям есть те продукты, которые они не употребляли в пост. В корзину кладем куличи, яйца, мясные продукты, сыр, масло", - говорит Алексей Филюк.
По его словам, "в Слове Божьем нет об освящении, но это традиция церкви".
Напомним, священник Православной церкви Украины Петр Мартынюк объяснил , считается ли грехом освящать только верхушки куличей.