Что нужно посадить на месте картофеля, а что не следует, потому что урожая не будет: список культур

Что посадить после картофеля

Реклама

После уборки картофеля почва значительно истощается, ведь эта культура активно забирает питательные вещества. Если в следующем сезоне посадить неподходящие растения, урожай может быть слабым или его вообще не будет. Поэтому важно знать, какие культуры восстанавливают почву, а какие сажать после картофеля не стоит, потому что будет только хуже.

Что обязательно нужно посадить после картофеля

Лучше всего после картофеля сажать овощные культуры, которые обогащают почву и не имеют общих болезней и вредителей.

Бобовые культуры — горох, фасоль, чечевица. Эти растения способны накапливать азот в почве, что очень важно после картофеля. Они естественно восстанавливают плодородие и улучшают структуру земли.

Сидераты — горчица, люпин, фацелия. Это один из самых эффективных способов оживить почву. Сидераты угнетают сорняки, обогащают землю органикой и уменьшают количество вредителей.

Капуста и другие крестоцветные. Они хорошо растут после картофеля, поскольку имеют другие потребности в питательных веществах и не страдают от болезней.

Огурцы и кабачки. Эти культуры хорошо реагируют на почву после картофеля, особенно если внести несколько органических удобрений.

Лук и чеснок. Они не только дают хороший урожай, но и помогают обеззараживать почву благодаря своим природным свойствам.

Что категорически нельзя сажать после картофеля

Есть культуры, которые не стоит высаживать на этом месте, поскольку у них общие болезни или они истощают почву еще больше.

Реклама

Томаты. Относятся к той же семье пасленовых, что и картофель. Они подвержены одинаковым болезням, в частности фитофторозу.

Перец и баклажаны. Также пасленовые культуры, плохо растут после картофеля и часто болеют.

Физалис. Менее распространен, но тоже относится к группе пасленовых, поэтому имеет те же риски.

Почему важно придерживаться севооборота

Неправильный севооборот приводит к накоплению болезней в почве, уменьшению урожайности и истощению земли.

Правильный подбор культур помогает:

восстановить баланс питательных веществ;

уменьшить количество вредителей;

улучшить структуру почвы.

После картофеля желательно внести органические удобрения или посеять сидераты еще осенью. Также следует чередовать культуры ежегодно и не возвращать картофель на то же место раньше чем через 3 года.