Что нужно посадить в марте: 8 овощей для щедрого летнего урожая

Посадка картофеля / © Фото из открытых источников

Реклама

В марте самое время начинать огородные работы. С наступлением более теплой погоды почва постепенно прогревается, а световой день становится длиннее, создавая благоприятные условия для посадки овощей. Именно в этот период многие культуры можно высевать в открытый грунт, чтобы получить урожай уже летом.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Эксперты по садоводству советуют перед посевом проверить состояние почвы. Она не должна быть замерзшей или переувлажненной, а стабильная дневная температура должна держаться на уровне примерно 5-10 °C. Молодые растения также стоит защищать от возможных весенних похолоданий — для этого используют клоши или агроволокно.

Реклама

Садоводы называют восемь овощей, которые хорошо подходят для посева именно в марте.

Картофель

Его рекомендуют высаживать на просторной грядке или в большом контейнере. Сначала на дно насыпают слой компоста, размещают проросшие семенные клубни и засыпают грунтом. По мере появления зеленых побегов добавляют новые слои компоста. Урожай собирают после цветения растения.

Горох

Прохладная весенняя погода благоприятна для его роста и уменьшает риск появления мучнистой росы. Семена высевают на глубину нескольких сантиметров и устанавливают опоры или сетку. Урожай стручков обычно собирают примерно через 10-12 недель.

Лук

Посадка в марте позволяет луковицам хорошо сформироваться к лету. Для этого используют лук-севок или семена, высаживая растения на расстоянии около 10 см друг от друга. Созревание длится до четырех месяцев.

Реклама

Салат-латук

Большинство популярных сортов быстро прорастают и не требуют сложного ухода. Семена высевают во влажную почву, а молодые листья можно собирать уже примерно через три недели.

Мангольд

Эта культура хорошо переносит прохладную погоду ранней весной. Семена высевают рядами на солнечном участке, а взрослые листья обычно готовы к сбору через 10-12 недель.

Морковь

Ранний посев помогает избежать поражения морковной мухой позже в сезоне. Семена высевают в хорошо дренированную почву и постепенно прореживают всходы. Урожай можно получить примерно через 10-14 недель.

Бобы

Эту культуру можно высевать непосредственно в открытый грунт или начать выращивать в помещении, если почва на участке слишком влажная. Всходы появляются через несколько недель, а урожай собирают летом.

Реклама

Свекла

Посев в марте позволяет получить ранний урожай. Растения прореживают в зависимости от желаемого размера корнеплодов, регулярно поливают, а сбор возможен уже через 8-10 недель после посадки.

