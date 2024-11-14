Что нужно сделать, чтобы бульон был прозрачным: семь основных правил опытных кулинаров

Чтобы научиться варить прозрачный и вкуснейший бульон, который понравится даже настоящим гурманам, нужно запомнить семь основных правил этого блюда.

Всегда выбираем холодную воду

Все ингредиенты нужно класть в холодную воду, чтобы их вкус и питательные вещества "перешли" в жидкость во время варки. Обычно нужно взять в 3-4 раза воды, чем самих продуктов. Если у вас дома нет большой кастрюли, можно сварить концентрированный бульон, пропорцию воды уменьшают: 1,5-2,5 частей воды к количеству продуктов. К примеру, если у вас есть 1 кг курицы, то нужно взять 1,5 л воды.

Для аромата нужно травы и овощи

Для бульона нужно подбирать такие травы и овощи, не перебивающие основной вкус блюда. К примеру, для рыбного отвара следует брать минимум специй. Обычно в бульон добавляют коннеплоды (морковь, лук, корень петрушки, корень сельдерея), которые нарезают крупными кусочками. Травы можно добавлять свежие (связав их нитью в пучок) или сухие. Идеально подходят лавровый лист, чабрец, петрушка. Свежие травы кладутся за 20 минут до конца варки, а сухие сразу.

Солить лучше частями

В начале варки добавьте в воду буквально несколько щепоток соли, чтобы активные вещества легче перешли в воду. А доказывать вкус бульон лучше уже в конце. Прежде всего, это объяснимо тем, что в процессе вода выкипает, а потому концентрация соли может увеличиваться. И вы рискуете пересолить блюдо.

Первый отвар можно не сливать

Часто в Сети можно увидеть совет, чтобы обязательно слить первую воду, когда бульон закипел. Говорят, что блюдо тогда очищается от вредных веществ. Однако серьезных обоснований этому нет. Традиционно этот метод используется, если нужно сварить диетический бульон.

Пенку снимают большой ложкой или половником

Пена будет образовываться на поверхности как только бульон закипит. Чтобы бульон получился прозрачным, его нужно обязательно снимать. Поэтому нужно все время после закипания провести у кастрюли. Иначе можете упустить момент, когда пена осядет на дно. Чем сильнее кипение, тем больше пены будет образовываться. Поэтому важно снизить огонь до минимума после закипания.

Варить на медленном огне

Когда бульон уже закипел и вы сняли пену, то дальше блюдо должно вариться на медленном огне без крышки. Жидкость должна поговорить. Не забывайте в процессе снимать излишний жир.

Процедите готовый бульон

Если нужно осветить блюдо, обязательно процедите готовый бульон. Для этого используйте влажную ткань или марлю, чтобы остатки пены и жира не могли "ускользнуть" и остаться в бульоне.

Если же у вас, невзирая на все манипуляции, все-таки получился мутный бульон, есть один способ, который поможет спасти блюдо. На 1,5 л воды нужно взять 1 белок, сбивающийся в стойкую пену. Кушанье охлаждается примерно до 60 градусов, а затем сочетается с белком и доводится до кипения. Немного проваривается и процеживается через марлю или сито.

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