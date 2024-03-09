Что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли: проверили, какие лайфхаки из Сети действительно работают

Цветы – один из самых популярных подарков на любой праздник. Они способны поднять настроение и добавить жилища красоты. К сожалению, свежие цветы также имеют ограниченный срок жизни и быстро начинают увядать. Собрали для вас все действенные советы из Сети, как продлить жизнь букету цветов.

В Сети можно найти действительно большое количество разнообразных лайфхаков, рассказывающих о том, как дольше сохранить свежесть цветов в вазе. Для этого используют монеты, анергетики, сахар, батарейки, аспирин, алкоголь, цветочную подкормку и даже отбеливатель. Однако когда действительно хочется продлить жизнь букету роз, тюльпанов или других цветов, трудно понять, какие из этих советов действительно работают. Поэтому мы решили помочь вам в этом и разобрались, что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли.

Что нужно сделать, чтобы цветы дольше стояли: работают ли батарейки в воде

Многие пользователи соцсетей предлагают именно такой способ продления жизни букетам цветов. Однако, в ходе эксперимента, роза, помещенная в вазу с батарейками и водой, не выдержала и недели. Поэтому такой совет следует считать мифом.

Что добавить в воду, чтобы цветы стояли длиннее: монеты

Казалось бы, что горсть медных монет, помещенных в воду, в которой будут стоять свежие цветы, вряд ли поможет. Но оказалось, что этот способ действительно работает. Букет действительно дольше сохранял свежий вид. Кое-кто в Сети утверждает, что это благодаря содержащемуся в меди природному фунгициду. Говорят, он помогает растениям побороть болезни. Другие настаивают, что все это из-за процесса окисления, ведь цветы "любят" кислую среду. Как бы то ни было, а способ действительно можно принять во внимание.

Вода с энергетиком или Sprite, чтобы цветы стояли дольше в вазе

В разных социальных сетях можно увидеть совет смешать в пропорции 50 на 50 обычную воду с энергетиком или Sprite, а затем поместить в жидкость букет. Интересно, но это действительно рабочий способ. Некоторые из флористов даже утверждают, что такая вода работает лучше специальной прикормки, которую можно приобрести в магазинах.

Какие таблетки добавляют в воду для цветов: аптечный аспирин

Лайфхаки, чтобы цветы дольше стояли / Фото: pixabay.com

Пожалуй, это самый популярный способ из Сети, которым пользовались наши мамы и бабушки. В нем действительно есть смысл, ведь он правда работает. Чтобы способ сработал так, как вам нужно, растолчите несколько таблеток аспирина и добавьте их в воду. Даже через больше недели цветы будут чувствовать себя прекрасно.

Как продлить жизнь букету роз: но на других цветах плохо работает

Если добавить в воду 1 ст.л. ложку спирта, ваши розы будут стоять гораздо дольше и будут выглядеть свежо. Таким же образом работает и водка. А вот на других цветах этот способ показал плохие результаты. Поэтому его лучше использовать только тогда, когда другие методы не подходят.

Другие лайфхаки, чтобы цветы дольше стояли

Также можно найти немало других достаточно интересных способов. Некоторые рекомендуют использовать марганцовку, отбеливатель, растительное масло и сахар. Однако все эти способы не доказали своей эффективности, ведь растения быстро увяли и потеряли свежий вид.

Важно не только пользоваться разными лайфхаками, но и помнить о правилах ухода за цветами. В первую очередь, регулярно меняйте воду, опрыскивайте листья и бутоны. Так, они будут легче переносить комнатные условия. Если в доме жарко, есть смысл на несколько часов замочить букет в прохладной воде. Также обновляйте срез цветов. Кончики флористы рекомендуют обрезать наискось, это не будет препятствовать попаданию воды в стебель.

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