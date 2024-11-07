Что нужно сделать, чтобы деньги текли рекой: об этом почти никто не знает

Как правильно обращаться с деньгами, чтобы они никогда не кончались.

Психологи рекомендуют обязательно иметь свои маленькие ритуалы, это поможет расширить финансовые потоки и привлечь в свою жизнь дополнительные средства.

Что нужно сделать для привлечения денег: советы эзотериков

Счастливая купюра. Можно положить в кошелек один доллар, потому что согласно народным приметам именно эта купюра привлекает много денег. Нумерологи рекомендуют обращать внимание на номер купюры, счастливой будет та, где есть три восьмерки или цифра девять.

Можно положить в кошелек один доллар, потому что согласно народным приметам именно эта купюра привлекает много денег. Нумерологи рекомендуют обращать внимание на номер купюры, счастливой будет та, где есть три восьмерки или цифра девять. Редкая монета. Это может быть старинная серебряная монета или зарубежная, которой нет в обращении. Считается, что именно такие монеты привлекают в кошелек много денег.

Это может быть старинная серебряная монета или зарубежная, которой нет в обращении. Считается, что именно такие монеты привлекают в кошелек много денег. Мята. Надо положить в бумажник листик мяты или капнуть немного эфирного масла на подкладку, это будет способствовать расширению финансовых потоков.

Надо положить в бумажник листик мяты или капнуть немного эфирного масла на подкладку, это будет способствовать расширению финансовых потоков. Желудок. Дуб считается самым мощным деревом, а желуди аккумулируют в себе энергию денег и здоровья. Если носить с собой желудь, можно стать не только богатым, но и вылечиться от всех недугов.

Как правильно обращаться с деньгами, чтобы они никогда не кончались

Кроме того, что в кошельке должен быть какой-то амулет для привлечения богатства, есть еще несколько простых правил, которые помогут расширить свои финансовые возможности.

К деньгам нужно относиться бережно, не следует складывать купюры пополам. Их следует размещать в кошельке по номиналу, расправляя уголки. Правильно тратьте деньги. Чтобы деньги к вам вернулись, тратьте их с легкостью и без сожаления. Деньги любят счет. Если вы часто пользуетесь наличными, тогда периодически перечисляйте деньги в своем кошельке, так их станет еще больше. Не стоит оставлять кошелек пустым. Пусть в нем постоянно будут какие-нибудь купюры, даже мелкого номинала.

Читайте также:

Названы три привычки людей, живущих более 100 лет

Эти 2 признака покажут, что вы очень нравитесь мужчине, даже если он молчит об этом

Вещи, которые категорически нельзя сушить на батарее, и вот почему