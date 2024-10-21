Что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах: пять доступных средств, три из которых есть на кухне

Появление конденсата на окнах – не простая неприятность. Эта проблема может стать причиной плесени.

Почему окна потеют

Первопричиной, почему на окнах появляется конденсат, повышенная влажность в помещении. Это обычно вызвано изменениями температуры как снаружи, так и внутри.

Уровень влаги в квартире или доме колеблется от ряда причин: утюжка, высыхание мокрой одежды, приготовление пищи и т.д. Влага, которая образуется в помещении за плотно закрытыми окнами и дверями, не находит выхода, поэтому начинает оседать на самой холодной поверхности — оконном стекле.

Как быстро избавиться от запотевания окон

Прежде всего следует запомнить, что оптимальной влажностью в комнате считается 40-60%. Однако эти значения изменяются в зависимости от температуры в помещении.

Если в квартире средняя температура воздуха составляет 19–20 градусов, то уровень влаги должен быть 55–60%, а если температура 21–22 градуса, то уровень влаги уже должен быть 45–50%.

Еще один фактор, влияющий на появление конденсата – техническое состояние вентиляции. Очень важно проверять ее исправность регулярно. Также не забывайте осенью и зимой каждый день проветривать комнату.

Конечно, вы можете избавиться от конденсата с помощью магазинных средств, но существуют и народные методы, прекрасно работающие. Например, в каждом доме можно найти следующие:

рис – крупу нужно просто насыпать в достаточно глубокую емкость и поставить на окне: она будет впитывать влагу, что поможет предотвратить конденсат;

– крупу нужно просто насыпать в достаточно глубокую емкость и поставить на окне: она будет впитывать влагу, что поможет предотвратить конденсат; пищевая сода – насыпьте ее в контейнер и сверху накройте марлей, поместите на подоконнике: вещество абсорбирует излишнюю влагу;

– насыпьте ее в контейнер и сверху накройте марлей, поместите на подоконнике: вещество абсорбирует излишнюю влагу; столовая соль – этот продукт имеет подобный эффект, ее также нужно насыпать в емкость и ставить у окна, не забывайте время от времени менять;

– этот продукт имеет подобный эффект, ее также нужно насыпать в емкость и ставить у окна, не забывайте время от времени менять; свежий наполнитель для кошачьего туалета – он прекрасно поглощает влагу, высыпьте его в старые нейлоновые колготки и положите на окно;

– он прекрасно поглощает влагу, высыпьте его в старые нейлоновые колготки и положите на окно; мешочки с гранулами из обувных коробок – они были разработаны, чтобы поглощать влагу, а потому будут очень эффективными.

Попробуйте эти методы, чтобы избавиться от запотевания окон зимой.

Читайте также: