Что нужно сделать, чтобы пыль больше не налипала на люстру: действенный метод наших бабушек

Как убрать пыль из люстры: народные методы / © www.freepik.com/free-photo

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Пыль на люстре оседает незаметно, но уже через несколько дней стеклянные плафоны теряют блеск, а декоративные элементы выглядят неопрятно. Наши бабушки знали простой домашний метод, помогавший дольше сохранять чистоту светильников. Для него использовали обычный глицерин — доступное средство, которое можно приобрести в аптеке.

Раньше мы писали, чем помыть пол, чтобы долго не оседала пыль.

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Глицерин — домашнее средство по уходу за плафонами

Глицерин известен способностью удерживать влагу, поэтому его используют в домашнем уходе за разными поверхностями. Для обработки стеклянных плафонов можно приготовить слабый раствор: добавить несколько капель глицерина в стакан воды, смочить мягкую безворсовую ткань и тщательно отжать ее.

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После очищения плафонов поверхность нужно легко протереть этой тканью, а затем отполировать сухой салфеткой. Важно не оставлять видимого слоя средства: избыток глицерина может сделать поверхность липкой, и пыль будет оседать на ней еще быстрее.

Как быстро избавиться от пыли на плафонах

Если люстра уже покрылась пылью, не обязательно каждый раз использовать моющие средства. Для быстрой уборки подойдут простые способы, не требующие специальных приспособлений.

Сухая хлопчатобумажная ткань. Старое чистое хлопковое полотенце или мягкая салфетка помогут убрать пыль из стеклянных и гладких плафонов. Протирайте поверхность легкими движениями, не нажимая на декоративные детали.

Мягкая кисточка. Для люстр с рельефными плафонами, узорами и мелкими украшениями удобно использовать чистую кисточку. Ею легко удалить пыль из углублений, куда не достает ткань.

Мыльный раствор. Если на кухонной люстре скопилась не только пыль, но и жирный налет, поможет вода с небольшим количеством мягкого моющего средства. Съемные плафоны можно протереть смоченной и хорошо отжатой тканью, после чего убрать остатки чистой водой и вытереть насухо.

Регулярная сухая очистка. Если протирать люстру раз в неделю, пыль не будет успевать накапливаться толстым слоем и смешиваться с кухонными испарениями. Благодаря этому следующая уборка будет занимать гораздо меньше времени.

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