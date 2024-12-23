Что нужно сделать до Нового года: 33 почти волшебных дел на декабрь для хорошего настроения

И снова до Нового года осталось совсем мало времени. 2024 год подходит к концу. Чтобы достойно завершить его и встретить Новый 2025 в хорошем настроении, с надеждой на счастливое будущее предлагаем сделать 33 дел — полезных и просто для настроения, дел, которые подарят радость вам и близким людям.

Украсить елку! Повесить на самое видное место самую красивую игрушку, олицетворяющую то, что должно произойти в новом году.

Плести новогодние гирлянды из бумаги, нарезать много конфетти и оставлять его везде, куда вы идете — пусть у всех будет новогоднее настроение. Научиться вырезать снежинки из бумаги и фольги.

Украсить все растения в доме, чтобы им не было досадно, что только елка одна такая красивая.

В декабре нужно обязательно зажигать свечи — чтобы отпугнуть мрак за сгущающимся окном и темноту, сопровождающую нас во время войны. Ароматные и простые белые, с зимними запахами корицы, ели, мандарина, в подсвечниках и просто так, чтобы было живое пламя.

Кормить синичек и других мелких птиц.

Напечь домашнее печенье, перевязать его лентами и угощать коллег, охранников на работе, парикмахера, с кем вы общаетесь, с кем сведет вас судьба в предновогодние дни.

Купить подарки к новому году и каждый красиво завернуть и подписать.

Рисовать на окнах квартиры снежинки. Сделать новогодний венок на дверь и повесить его.

Сходить в кино на новогодний фильм или в театр на новогоднее представление, концерт.

Сыпать во всю еду имбирь. Не только в печенье, но и мясо, в чай, везде.

Собирать рецепты до нового года.

На Новый год приготовить любимые новогодние блюда с вашего детства: по тем же рецептам, что были у мамы или бабушки.

Ходить по магазинам, рассматривая новогодние игрушки, и обязательно купить шар со снегом.

Сменить шторы на зимне-узорчатые. И вообще переодеть дом в зимний убор – декорировать все комнаты.

Сходить с друзьями-подругами в баню и, если будет снег, после жаркой бани, поиграть в снежки после этого.

Наконец-то дочитать заброшенную через осеннюю скучную книгу.

Купить любимый шоколад и съесть его, наслаждаясь моментом, или целый тортик.

Сделать 31 фото любимого места в определенное время, например, парка на закате или уютной улочки. То есть каждый день снимать, наблюдая, как меняется все вокруг.

Заняться своей красотой – массаж, серия масок-кремов-пилингов.

Устроить с друзьями вечер раскраску сосновых шишек, из них получаются великолепные елочные игрушки, особенно если для украшения взять лак с блестками.

Сходить на органный рождественский концерт.

Найдите время и выпить чашку кофе в любимом кафе для восстановления сил.

Пить утром для настроения, да и для витаминов свежевыжатый апельсиновый сок с мятой.

Провести самую темную ночь в году с любимыми людьми.

Прогуляться ночью под большим снегом. Когда-то он все-таки будет.

Пытаться согревать не только себя, но и всех близких людей.

Устроить волшебный новый год – с подарками, костюмами, волшебной едой и напитками, появляющимися из ниоткуда. И с верой в то, что мечты сбываются.

Ловить снежинки и рассматривать их на руках.

Посидеть выходные дома, как следует выспаться и набраться сил.

Купить подарки для военных, для раненых, стариков в доме престарелых или для сирот из детского дома. Обычно эти подарки под новый год централизованно собирают волонтеры, их легко найти в интернете.

Сесть и написать отчет за год – сколько хорошего с вами произошло. Увидите, сколько хорошего, несмотря на войну, с вами случилось, а вы уже и забыли.

Собраться с друзьями в выходной в обед и за чаем обсудить свои впечатления за год и начать строить планы на следующий.