Что нужно сделать, если заметили желтые пятна на помидорах

Желтые пятна на помидорах

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Почему появляются желтые пятна на томатах: три возможных причины

Желтые или белые, зеленые пятна у плодоножки помидоров являются недозрелыми частями плодов, которые приходится вырезать при обработке, портя товарный вид и уменьшая объем урожая. Преимущественно такой недостаток встречается у сортов с большими плодами, и в этом случае сорт сам по себе не является определяющим фактором. Важно действовать уже сейчас, пока не стало поздно, ведь если плоды уже абсолютно спелые, а «плечики» остались, здесь ничем помочь нельзя.

По словам экспертов, причин желтых пятен может быть три.

Избыток азота . Если в томаты в свое время было внесено много азотных удобрений, это может вызвать дисбаланс в питании и привести к появлению желтых пятен. Чрезмерный азот стимулирует активный рост зеленой массы в ущерб формированию плодов и их качественному созреванию. Недостаточный полив. Сухая почва и нехватка влаги является серьезным стрессом для томатов. Если растение испытывает дефицит воды, оно не может полноценно усваивать питательные вещества из почвы, что может проявляться в виде пятен у плодоножки. Недостаток калия (основная причина) . Это, пожалуй, самая важная причина. Калий играет критическую роль в процессах созревания плодов, их окраске и формировании вкуса. Если томатам не хватает калия, желтые пятна у плодоножки почти гарантированы. Именно на фазе активного налива и созревания плодов нужно давать больше калия — преимущественно корневым питанием.

Некоторые почвы беднее этого элемента и требуют более интенсивной подкормки. Торфяные грунты являются самыми бедными калием, в среднем содержат лишь около 0,3% калия. Если у вас торфяная почва, будьте готовы к значительным калиевым подкормкам. Песчаные и супесчаные почвы занимают второе место по бедности калием, имея примерно 1,5% калия. Глинистые и суглинистые почвы богаты калием, содержание которого может достигать около 3,5%. Владельцам таких почв повезло больше, ведь потребность в дополнительном калиевом питании будет меньше.

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Чем подкормить помидоры для хорошего урожая

Чтобы предотвратить появление желтых пятен и обеспечить высокий урожай качественных томатов, важно применять комплексный подход к питанию.

Корневое питание: основной упор на калий

Древесная или растительная зола . Это проверенное народное средство. Для приготовления раствора возьмите 1 стакан древесной золы и размешайте в 5 литрах горячей воды. Оставьте смесь настаиваться примерно на 12 часов, после чего поливайте кусты. На каждый куст нужно примерно 2 литра раствора. Важно: если вы используете растительную золу, ее количество следует увеличить вдвое.

Сульфат калия . Это эффективное минеральное удобрение. Растворите 1 столовую ложку сульфата калия на 10 л воды. Расход составляет 1,5 литра на один куст. Применение этого удобрения может изменить ситуацию к лучшему уже через 3-4 дня, позволяя томатам достичь полноценно.

Использовать другие специализированные удобрения, содержащие 40% калия.

В дополнение к корневому питанию важно также проводить внекорневые обработки, особенно для профилактики и борьбы с вершинной гнилью, которая часто возникает из-за недостатка кальция. Для этого необходимо вносить препараты, содержащие кальций и бор.