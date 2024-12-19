Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что нужно сделать на Новый год 2025, чтобы в доме всегда были деньги

Что нужно сделать на Новый год 2025, чтобы в доме всегда были деньги

Что делать на Новый год 2025, чтобы были деньги / Фото: Freepik

По народным приметам в новогоднюю ночь нужно соблюдать несколько правил, тогда следующий год будет успешным.

Как правильно встретить Новый год 2025, чтобы в доме царили счастье и достаток

  • Возвратить долги. Наши предки соблюдали это правило и обязательно возвращали все долги перед рождественскими и новогодними праздниками. Если этого не сделать, то финансовые проблемы будут преследовать всех членов семьи круглый год.
  • Елка. Это дерево является символом нового года, поэтому очень важно правильно его украшать. Если хотите, чтобы в следующем году ваши финансовые потоки расширились, елку украшайте не только игрушками, это могут быть банкноты, конфеты, ювелирные украшения.
  • Еда. Чтобы в течение года ваш стол ломился от вкусной еды, приготовьте блюда, которые понравятся символу Нового 2025 года. Также позаботьтесь о том, чтобы на столе были дорогие и изысканные блюда, тогда у вас всегда будут деньги на всевозможные деликатесы.
  • Одежда. Обязательно встречайте Новый год в новой одежде, таким образом вы привлечете в свою жизнь комфорт и благополучие. Проверьте, чтобы в карманах не было дыр, иначе деньги будут утекать из вашего дома в следующем году.
  • Солонка. Наши предки верили в то, что соль защищает дом от несчастий и негатива, поэтому обязательно поставьте солонку на праздничный стол. Таким образом вы сможете уберечь свой дом от нечистой силы и финансовых проблем.
  • Свеча. Огонь символизирует жизнь и благополучие во многих культурах. Обязательно поставьте подсвечник на праздничный стол в новогоднюю ночь. Таким образом, вы привлечете в свой дом деньги, здоровье и счастье. Лучше выбирать свечи серебряного цвета, тогда вы круглый год не будете иметь проблем с деньгами.

Читайте также:

Что приготовить на Рождество: идеи и рецепты 12 блюд

Желания сбудутся на все 100%: что нужно обязательно повесить на новогоднюю елку

Названа оптимальная доза алкоголя для употребления в новогоднюю ночь

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новый Год 2025
Следующая публикация