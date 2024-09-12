Что нужно сделать на участке в конце сезона, чтобы уничтожить улиток: эффективный метод

Украинцы уже который год подряд переживают нашествие испанских улиток. Чтобы избавиться от них, фермеры на территории Львовщины и Западной Украины, по словам Татьяны Данилковой, руководительницы отдела прогнозирования, фитосанитарной диагностики и анализа рисков ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области применяют такие эффективные методы, как опыливание или опудривание.

Как избавиться от улиток: проверенный способ

Для этого нужно взять порошкообразную известь с которой смешать табачную пыль.

Пропорции смешивания по разным данным, 1:2 или 1:1 – одна часть извести, одна часть табака, табачной пыли.

Когда такое порошкообразное вещество попадает на поверхность улитки, она выделяет очень много слизи. А выделение слизи провоцирует истощение организма – и улитка умирает.

Воды добавлять не нужно, это метод сухой обработки, нужно посыпать порошком, поэтому он и называется опыливанием или опудриванием.

Посыпать этот порошок нужно по поверхностям. Его применяют как на приусадебных участках, так и в хранилищах, в погребах. Туда часто попадают улитки, и если даже одна особь туда попадет, то будет интенсивно размножаться – это до 400 яиц.. И фактически одна улитка может уничтожить вс картофель в хранилище.

Важно, чтобы участок был сухим. Если будет влага, после дождя, например, скорее всего, этот препарат не подействует.

Можно ли бороться с улитками солью

Соль – это натрий хлор, а хлор – галоген, который является токсичным. Улитки от соли умирают.

Но по мнению Татьяны Данилковой соль нельзя применять, потому что она обжигает растительность. Соль токсична для почвы, растения на такой почве дальше не будут расти. Необходимо изменять этот слой почвы глубиной до 15-20 сантиметров, простое перекапывание, как некоторые советуют, ничего не даст, потому что соль будет храниться в почве.

Лучше всего, по мнению эксперта, "солить" улиток в помещениях, там, где можно посыпать и потом убрать. "Если говорить об открытых участках, где растет растительность, то соль применять нельзя".

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