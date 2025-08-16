Как избавиться от улиток

Украинцы уже который год подряд переживают нашествие испанских улиток. Чтобы избавиться от них, фермеры на территории Львовщины и на западе Украины, по словам Татьяны Данилковой, руководительницы отдела прогнозирования, фитосанитарной диагностики и анализа рисков ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области, применяют такие эффективные методы, как опиливание или опудривание.

Как избавиться от улиток: проверенный способ

Для этого нужно взять порошкообразную известь, с которой смешать табачную пыль.

Пропорции смешивания, по разным данным, — 1:2 или 1:1, то есть одна часть извести, одна часть табака, табачной пыли.

Когда такое порошкообразное вещество попадает на поверхность улитки, она выделяет очень много слизи. А выделение слизи провоцирует истощение организма — и улитка умирает.

Воды добавлять не нужно — это метод сухой обработки, то есть нужно посыпать порошком, поэтому он и называется опиливание или опудривание.

Опылять этот порошок нужно по поверхностям. Его применяют как на приусадебных участках, так и в хранилищах, в погребах. Туда часто попадают улитки, и если даже одна особь туда попадет, быстро размножается, ведь интенсивность размножения — это до 400 яиц. И фактически одна улитка может уничтожить картофель в хранилище, хранящемся до зимы.

Важно, чтобы участок был сухим. Если будет влага, после дождя, например, скорее всего, этот препарат не подействует.

Можно ли бороться с улитками солью

Соль — это натрий хлор, а хлор — галоген, токсичный. Улитки от соли умирают.

Но, по мнению Татьяны Данилковой, соль нельзя применять, потому что она обжигает растительность. Соль токсична для почвы, растения на такой почве дальше не будут расти. Необходимо изменять этот слой почвы глубиной до 15-20 сантиметров — обычная перекопка, как советуют, ничего не даст, потому что соль будет храниться в почве.

Лучше всего, по мнению экспертки, «солить» улиток в помещениях, где можно посыпать и потом убрать: «Если говорить об открытых участках, где растет растительность, то соль применять нельзя».