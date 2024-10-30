Что нужно сделать на участке в ноябре: шесть важных дел, чтобы подготовиться к зиме

Когда с деревьев начинают опадать последние желтые листья, а ветер больше напоминает зиму, чем осень, приходит время готовить сад к зимовке.

Ноябрь – последний осенний месяц. А это значит, что нужно заняться подготовкой сада к зимнему периоду. Садоводы назвали шесть основных задач, которые следует поставить перед собой.

Подготовьте почву к морозам и холоду

Земля в вашем саду очень нуждается в внимания перед наступлением зимы. В первую очередь, удалите остатки растений, чтобы они не стали убежищем для вредителей или болезней. Если участок весь в сорняках, то именно ноябрь является лучшим периодом для его очищения. Не забудьте перекопать почву, добавить компост или органические удобрения.

Обрежьте деревья и кустарники

Ноябрь является идеальным временем для санитарной обрезки некоторых кустов и деревьев. Не щадите больные, сухие и поврежденные ветви, потому что через них может распространиться инфекция. Садоводы также рекомендуют обрезать перекрещивающиеся ветви, потому что они будут ломаться под тяжестью снега.

Защитите от мороза растения

Чтобы они пережили зиму без лишнего стресса, важно оградить растения от холодов. Сначала замульчивайте почву под кустарником и деревьями. Здесь может подойти слой перегноя, соломы, торфа. Эти материалы отлично удерживают тепло. Особое внимание обращайте на молодые побеги. Виноград и розы укрывают специальными утеплителями, агроволокном или мешковиной.

Полейте растения накануне зимы

Хотя может показаться, что в ноябре уже не нужно поливать растения, но это не так. Единственное, что вам следует делать это реже. Последняя поливка накануне зимы очень важна, особенно, если осень была сухой. Однако следите, чтобы на поверхности не оставалась вода, она может подмерзнуть и повредить корневую систему.

Подготовьте многолетники к зимовке

Если вы еще не успели до сих пор пересадить луковицы или некоторые кусты, то ноябрь — последний месяц, когда вы еще можете это сделать. Те растения, которые не переносят морозы, следует укрыть или перенести в горшках для хранения в помещение. Там должно быть прохладно и темно.

Защитите плодовые деревья от грызунов

Для этого рекомендуется обмотать стволы мешковиной или специальными сетками. Вы также можете дополнительно обработать кору смесью из медного купороса и извести.

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