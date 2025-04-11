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Что нужно сделать накануне Пасхи, чтобы всегда водились деньги
Наши предки верили, что некоторые ритуалы перед Пасхой помогут привлечь в дом изобилие и гармонию.
Если сделать это от чистого сердца, как пишет ресурс «Радио Трек», в ближайшее время материальное положение всех членов семьи значительно улучшится.
Что нужно сделать перед Пасхой, чтобы всегда были деньги
В предпраздничные дни нужно убрать дом по часовой стрелке, начиная мыть пол из уголков и постепенно двигаясь к центру. Считалось, что это поможет привлечь благосостояние в дом.
В Чистый четверг следует пересчитать три раза все свои накопления. Первый раз — на рассвете, второй — в полдень, третий — вечером, как только сядет солнце. Если провести такой ритуал, то в доме будет богатство целый год.
Нельзя одалживать деньги от Чистого четверга и до самой Пасхи.
Чтобы не вымести деньги из дома, не следует убирать в Страстную пятницу.
Если есть долги, их нужно обязательно отдать в Страстную пятницу или хотя бы какую-нибудь часть, но именно в этот день.
Чтобы у всех членов семьи всегда были деньги, в церковь нужно ходить вместе и возвращаться необходимо всей семьей.
На праздничном столе должна быть красивая белая скатерть, тогда в доме будут царить достаток и гармония.
Для того, чтобы в доме было благополучие, необходимо покормить птичек крошками освященного хлеба.
Вытирать стол также нужно по часовой стрелке, тогда в дом придут успех и изобилие.