Что нужно сделать накануне Пасхи, чтобы всегда водились деньги

Что сделать перед Пасхой, чтобы водились деньги / © www.freepik.com/free-photo

Если сделать это от чистого сердца, как пишет ресурс «Радио Трек», в ближайшее время материальное положение всех членов семьи значительно улучшится.

В предпраздничные дни нужно убрать дом по часовой стрелке, начиная мыть пол из уголков и постепенно двигаясь к центру. Считалось, что это поможет привлечь благосостояние в дом.

В Чистый четверг следует пересчитать три раза все свои накопления. Первый раз — на рассвете, второй — в полдень, третий — вечером, как только сядет солнце. Если провести такой ритуал, то в доме будет богатство целый год.

Нельзя одалживать деньги от Чистого четверга и до самой Пасхи.

Чтобы не вымести деньги из дома, не следует убирать в Страстную пятницу.

Если есть долги, их нужно обязательно отдать в Страстную пятницу или хотя бы какую-нибудь часть, но именно в этот день.

Чтобы у всех членов семьи всегда были деньги, в церковь нужно ходить вместе и возвращаться необходимо всей семьей.

На праздничном столе должна быть красивая белая скатерть, тогда в доме будут царить достаток и гармония.

Для того, чтобы в доме было благополучие, необходимо покормить птичек крошками освященного хлеба.