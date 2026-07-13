Что нужно сделать с клубникой в июле, чтобы в следующем году собрать втрое больший урожай

Уход за клубникой после плодоношения / © www.freepik.com/free-photo

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После завершения плодоношения многие дачники перестают уделять внимание клубничным грядкам, считая, что сезон уже завершился. На самом деле именно июль является одним из важнейших месяцев для этой культуры. В этот период растение накапливает питательные вещества, формирует новые листья, восстанавливает корневую систему и закладывает цветочные почки, из которых в следующем году появятся ягоды. Если правильно ухаживать за клубникой после сбора урожая, кусты окрепнут, легче перенесут зиму и уже следующим летом порадуют гораздо большим урожаем.

Удалите старые листья и лишние усики

Прежде всего нужно внимательно осмотреть кусты. Старые, пожелтевшие, засохшие или пораженные болезнями листья желательно обрезать острым секатором или ножницами. Это поможет уменьшить риск развития грибковых заболеваний и стимулирует появление молодых здоровых листьев.

Одновременно рекомендуется удалить большинство усиков, если вы не планируете размножать клубнику. Они забирают у растения много сил и питательных веществ, из-за чего в следующем году урожай может быть значительно меньше.

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Распушите почву и уберите сорняки

После плодоношения земля часто уплотняется из-за поливов и дождей. Легкое рыхление улучшает доступ кислорода к корням, способствует лучшему усвоению питательных веществ и помогает растению быстрее восстановиться.

Не менее важно регулярно удалять сорняки, ведь они конкурируют с клубникой за влагу и микроэлементы.

Подживите клубнику правильно

Именно июльская подкормка во многом определяет урожай в следующем году. В это время растению нужны прежде всего фосфор и калий. Они укрепляют корневую систему, помогают закладывать будущие цветочные почки и повышают зимостойкость культуры.

Для подкормки можно использовать древесную золу, настой золы и комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Если почва истощена, полезно внести хорошо перепревший компост или перегной, аккуратно распределив его между рядами.

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Избыток азотных удобрений во второй половине лета нежелателен, ведь он стимулирует рост листьев вместо формирования будущего урожая.

Не забывайте о поливе

После сбора ягод клубника не переходит в состояние покоя. В этот период активно растут корни и формируются новые листья.

Если стоит жаркая и сухая погода, грядки нужно поливать примерно раз в неделю, поддерживая умеренную влажность почвы. Земля не должна пересыхать, но и застоя воды тоже следует избегать.

Лучше всего проводить полив утром или вечером теплой отстоянной водой.

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Защитите кусты от болезней и вредителей

После завершения плодоношения следует внимательно проверить кусты на наличие пятнистостей, серой гнили, паутинного клеща и других вредителей.

Если есть признаки поражения, необходимо своевременно провести обработку разрешенными биологическими или специальными препаратами. Своевременная защита поможет сохранить здоровье растений до осени и не допустить распространения инфекций.

Замульчивайте грядки

После всех работ полезно обновить слой мульчи. Для этого подойдет солома, скошенная подсушенная трава, хвоя или перепревшие опилки.

Мульча помогает дольше сохранять влагу, угнетает рост сорняков, поддерживает рыхлость почвы и защищает корни от перегрева во время летнего зноя.

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