Что нужно сделать с помидорами, чтобы не трескались на ветках: правильный полив решит проблему

Даже опытные огородники порой сталкиваются с такой проблемой. И возникает логичный вопрос, что сделать, чтобы помидоры не трескались? Оказывается, нужно их правильно поливать.

Одна из проблем, которая может возникнуть при выращивании томатов, является растрескивание плодов. Она может значительно снизить ценность и качество будущего урожая. Иногда дефекты почти незаметны, но часто бывают глубокими и охватывают всю поверхность помидора. Когда томат трескается, он не подлежит консервированию, транспортировке и хранению. Такие овощи используют только в свежем виде, чтобы употребить сразу. Давайте разберемся, почему трескаются помидоры в открытом грунте и в теплице и что сделать, чтобы этого не произошло.

Почему помидоры трескаются

Появление на кожуре трещин не является признаком болезни. Это больше дефект, который портит внешний вид плода, созревающих на ветвях. Как результат, такой помидор будет намного дешевле на рынке, ведь его нельзя долго хранить или использовать для консервирования.

Эксперты назвали несколько основных причин, почему томаты трескаются:

использование неправильной подкормки — например, неправильный состав или дозировка, пренебрежение графиком внесения удобрений;

неравномерное увлажнение почвы из-за обильных дождей;

резкое изменение температур в ночное и дневное время;

генетическая особенность определенных сортов — в группу риска чаще всего попадают желтые и розовые помидоры, имеющие тонкую кожуру;

выращивание в открытом грунте сортов для теплицы – они плохо растут, часто болеют, дают треснувшие плоды.

Почему трескаются помидоры в открытом грунте и в теплице / Фото: Unsplash

Если вы заметили, что на плоде появилась глубокая трещина, его нужно немедленно сорвать с куста. Но когда трещина уже затянулась и покрылась грубой коричневой шкуркой, такой плод будет продолжать расти, не теряя вкуса или формы. Такие томаты не обязательно срывать.

Что нужно сделать с помидорами, чтобы не лопались на ветках

Специалисты рекомендуют бороться не с самой проблемой, а с ее причинами. Поэтому следует запомнить два важных правила:

Грамотное внесение подкормки – в период плодоношения опытные огородники вообще не подпитывают томаты. Из-за "перекормки" плоды становятся непомерно крупными, растут "прыжками", а потому легко трескаются. Еще один важный минус — химия из удобрений имеет свойство усваиваться частично, то есть некоторая часть веществ накапливается в плодах. Поэтому подкармливать следует в период бутонизации, цветения и появления завязи. Правильный режим полива – летом жаркая погода становится настоящим испытанием для овощных культур. Но важно не переливать грядки, ведь именно поэтому часто появляются трещины, а сами плоды становятся невкусными. Даже если на улице жара, помидоры поливают умеренно, но регулярно.

Стоит отметить, что помидоры хорошо чувствуют себя в засушливую погоду и научились извлекать из глубинных слоев почвы влагу. Именно поэтому они имеют мощное корневище.

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