Что нужно сделать уже сейчас, чтобы в курятнике было тепло, сухо и без запаха, а куры неслись, как летом

Очень важно правильно обустроить курятник зимой, чтобы домашним птицам там было максимально комфортно. Тогда они будут нестись, как летом.

Многие украинцы, особенно владельцы загородных домов и дачных участков, сейчас задумываются над тем, чтобы завести себе кур. Они являются отличным вариантом именно для начинающих в ведении домашнего хозяйства, ведь не нуждаются в особом уходе и не капризны. Единственное, что нужно обязательно сделать – это правильно обустроить курятник.

Важно, чтобы у каждой курочки было свое отдельное гнездышко в курятнике, где она будет находиться большую часть времени и нести яйца. Наличие насеста — важное условие любого курятника. Его обычно создают из деревянных жердей, диаметром 3-4 см. Такой размер является идеальным, потому что курица сможет крепко держаться кавычками без ощущения напряжения в них.

На садах куры отдыхают день и ночь, а в гнездах высиживают яйца. Устанавливают их в отдельно выделенном месте в курятнике. Важно, чтобы оно было максимально удалено от окон и дверей, не было ярко освещено. Все потому, что из-за яркого света куры становятся агрессивными, могут клевать собственные яйца.

Также гнезда должны располагаться вдали от кормушек и поилок. В каждом из них делают аккуратную подстилку из измельченного сена или соломы. Хотя большинство специалистов сходятся во мнении, что более приятным и экологичным материалом является древесная зола, сосновая стружка или стружка из лиственных пород деревьев. Можно дополнительно насыпать строительный песок, отличающийся отличными дренажными свойствами.

Если вы используете солому, обязательно предварительно убедитесь, что она качественная и хранилась в сухом и чистом месте. В сыром материале может образовываться плесень, которая представляет для здоровья кур определенную опасность.

Идеальной для кур считается подстилка толщиной не менее 7 см, но в зимний период ее размер увеличивают до 30-50 см, чтобы птицам было тепло и удобно.

Чтобы в курятнике не было неприятных запахов, не забывайте регулярно менять подстилку каждую неделю. Однако ее каждый день следует проверять, если заметили, что она загрязнена или мокра — сразу меняйте, не колеблясь. Качественная вентиляция – еще одна важная часть курятника. В идеале ее следует сделать во всех четырех стенах и дополнительно обустраивают вентиляционные отверстия.

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